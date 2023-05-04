Силовики нашли челябинца, стрелявшего из окна многоквартирного дома

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
Мужчина ночью стрелял из окна Фото:

В Челябинске полицейские установили личность мужчины, стрелявшего в ночь на 3 мая из окна многоквартирного дома по улице 250-летия Челябинска. Информация об этом появилась в telegram-канале «Полиция Южного Урала».

«На звуки, схожие с выстрелами, граждане пожаловались в социальных сетях. Установление всех обстоятельств было поставлено на контроль руководством УМВД России по городу Челябинску», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

В ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый в ночной стрельбе. Им оказался 29-летний житель Челябинска. Мужчина использовал охолощенный пистолет, который не стреляет боевыми патронами. Но все равно пренебрег правилами пользования данным типом оружия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого административного производства по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах).

Инцидент произошел ночью 3 мая. Мужчина открыл стрельбу из окна одной из квартир дома №28 по улице 250-летия Челябинску. Происшествие попало на камеры домофона.

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В Челябинске полицейские установили личность мужчины, стрелявшего в ночь на 3 мая из окна многоквартирного дома по улице 250-летия Челябинска. Информация об этом появилась в telegram-канале «Полиция Южного Урала». «На звуки, схожие с выстрелами, граждане пожаловались в социальных сетях. Установление всех обстоятельств было поставлено на контроль руководством УМВД России по городу Челябинску», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу. В ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый в ночной стрельбе. Им оказался 29-летний житель Челябинска. Мужчина использовал охолощенный пистолет, который не стреляет боевыми патронами. Но все равно пренебрег правилами пользования данным типом оружия. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого административного производства по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах). Инцидент произошел ночью 3 мая. Мужчина открыл стрельбу из окна одной из квартир дома №28 по улице 250-летия Челябинску. Происшествие попало на камеры домофона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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