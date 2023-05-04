Силовики нашли челябинца, стрелявшего из окна многоквартирного дома

Мужчина ночью стрелял из окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полицейские установили личность мужчины, стрелявшего в ночь на 3 мая из окна многоквартирного дома по улице 250-летия Челябинска. Информация об этом появилась в telegram-канале «Полиция Южного Урала».

«На звуки, схожие с выстрелами, граждане пожаловались в социальных сетях. Установление всех обстоятельств было поставлено на контроль руководством УМВД России по городу Челябинску», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

В ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый в ночной стрельбе. Им оказался 29-летний житель Челябинска. Мужчина использовал охолощенный пистолет, который не стреляет боевыми патронами. Но все равно пренебрег правилами пользования данным типом оружия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого административного производства по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах).

Инцидент произошел ночью 3 мая. Мужчина открыл стрельбу из окна одной из квартир дома №28 по улице 250-летия Челябинску. Происшествие попало на камеры домофона.