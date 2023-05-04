04 мая 2023

Задержанного ФСБ топ-менеджера ковидного госпиталя в Челябинске оставили под стражей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест, преступник, обвиняемый, подсудимый
Вячеслав Кадочников останется в СИЗО до 25 мая Фото:

Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области главного инженера регионального инфекционного центра в Малой Сосновке Вячеслава Кадочникова, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили под стражей до конца мая. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.

«Областной суд рассмотрел апелляцию стороны защиты. Решение Тракторозаводского суда об избрании Вячеславу Кадочникову меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая оставили в силе», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службе областного суда. На момент публикации ответа не последовало.

Кадочникова задержали в конце ноября 2022 года. По версии следствия, он, используя служебное положение, вступил в сговор с бизнесменом Михаилом Крысовым. Тот дал инженеру деньги за утверждение актов выполненных работ по вывозу твердых и жидких отходов из госпиталя. Сумма взятки оценивается в 2,3 млн рублей. При этом сами работы выполнены не были, а бюджету медучреждения был нанесен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.

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Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области главного инженера регионального инфекционного центра в Малой Сосновке Вячеслава Кадочникова, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили под стражей до конца мая. Об этом URA.RU сообщил источник в суде. «Областной суд рассмотрел апелляцию стороны защиты. Решение Тракторозаводского суда об избрании Вячеславу Кадочникову меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая оставили в силе», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в пресс-службе областного суда. На момент публикации ответа не последовало. Кадочникова задержали в конце ноября 2022 года. По версии следствия, он, используя служебное положение, вступил в сговор с бизнесменом Михаилом Крысовым. Тот дал инженеру деньги за утверждение актов выполненных работ по вывозу твердых и жидких отходов из госпиталя. Сумма взятки оценивается в 2,3 млн рублей. При этом сами работы выполнены не были, а бюджету медучреждения был нанесен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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