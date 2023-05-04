Задержанного ФСБ топ-менеджера ковидного госпиталя в Челябинске оставили под стражей

Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области главного инженера регионального инфекционного центра в Малой Сосновке Вячеслава Кадочникова, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили под стражей до конца мая. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.
«Областной суд рассмотрел апелляцию стороны защиты. Решение Тракторозаводского суда об избрании Вячеславу Кадочникову меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая оставили в силе», — рассказал источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службе областного суда. На момент публикации ответа не последовало.
Кадочникова задержали в конце ноября 2022 года. По версии следствия, он, используя служебное положение, вступил в сговор с бизнесменом Михаилом Крысовым. Тот дал инженеру деньги за утверждение актов выполненных работ по вывозу твердых и жидких отходов из госпиталя. Сумма взятки оценивается в 2,3 млн рублей. При этом сами работы выполнены не были, а бюджету медучреждения был нанесен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.