Задержанного ФСБ топ-менеджера ковидного госпиталя в Челябинске оставили под стражей

05 мая 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Вячеслав Кадочников останется в СИЗО до 25 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области главного инженера регионального инфекционного центра в Малой Сосновке Вячеслава Кадочникова, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили под стражей до конца мая. Об этом URA.RU сообщил источник в суде. «Областной суд рассмотрел апелляцию стороны защиты. Решение Тракторозаводского суда об избрании Вячеславу Кадочникову меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая оставили в силе», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в пресс-службе областного суда. На момент публикации ответа не последовало. Кадочникова задержали в конце ноября 2022 года. По версии следствия, он, используя служебное положение, вступил в сговор с бизнесменом Михаилом Крысовым. Тот дал инженеру деньги за утверждение актов выполненных работ по вывозу твердых и жидких отходов из госпиталя. Сумма взятки оценивается в 2,3 млн рублей. При этом сами работы выполнены не были, а бюджету медучреждения был нанесен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.

Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области главного инженера регионального инфекционного центра в Малой Сосновке Вячеслава Кадочникова, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили под стражей до конца мая. Об этом URA.RU сообщил источник в суде. «Областной суд рассмотрел апелляцию стороны защиты. Решение Тракторозаводского суда об избрании Вячеславу Кадочникову меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая оставили в силе», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в пресс-службе областного суда. На момент публикации ответа не последовало. Кадочникова задержали в конце ноября 2022 года. По версии следствия, он, используя служебное положение, вступил в сговор с бизнесменом Михаилом Крысовым. Тот дал инженеру деньги за утверждение актов выполненных работ по вывозу твердых и жидких отходов из госпиталя. Сумма взятки оценивается в 2,3 млн рублей. При этом сами работы выполнены не были, а бюджету медучреждения был нанесен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.