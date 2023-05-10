10 мая 2023

Челябинская пенсионерка потратила все свои деньги на бронежилеты бойцам СВО. Видео

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, бронежилет, каска, военные сборы, снаряжение, экипировка, мобилизация
Бабушка уверена, бронежилеты помогут героям вернуться к своим матерям живыми и здоровыми Фото:

Пенсионерка перевела все свои накопления в Народный фронт Челябинской области. О том, что 84-летняя бабушка попросила потратить их именно на бронежилеты, рассказал руководитель регионального исполкома Денис Рыжий.

«С начала спецоперации Светлана Еремина решила помочь парням во что бы то ни стало. Сняла все свои накопления и перевела на специальный счет», — сообщил URA.RU Рыжий.

Пенсионерка уточнила, что ребятам, героически сражающимся за победу, нужны бронежилеты. Она верит, что такое приобретение защитит бойцов и поможет вернуться к своим матерям живыми. Светлана сама потеряла сына несколько лет назад, а насчет сбережений уверяет: «мне ничего не надо». В Народном фронте пообещали выполнить эту просьбу в ближайшее время.

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Пенсионерка перевела все свои накопления в Народный фронт Челябинской области. О том, что 84-летняя бабушка попросила потратить их именно на бронежилеты, рассказал руководитель регионального исполкома Денис Рыжий. «С начала спецоперации Светлана Еремина решила помочь парням во что бы то ни стало. Сняла все свои накопления и перевела на специальный счет», — сообщил URA.RU Рыжий. Пенсионерка уточнила, что ребятам, героически сражающимся за победу, нужны бронежилеты. Она верит, что такое приобретение защитит бойцов и поможет вернуться к своим матерям живыми. Светлана сама потеряла сына несколько лет назад, а насчет сбережений уверяет: «мне ничего не надо». В Народном фронте пообещали выполнить эту просьбу в ближайшее время.
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