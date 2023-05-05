В центре Перми мужчина выпал из окна многоэтажного дома

Предположительно, мужчина выпал из окна на девятом этаже (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тело 35-летнего мужчины нашли под окнами дома №123 по улице Монастырская в Перми. Со слов родственников, погибший страдал от депрессии.

«Трагедия произошла 5 мая около восьми утра. Мужчина, скорее всего, выпал из окон подъезда на девятом этаже. Сам жил несколькими этажами ниже. Он страдал депрессией», — пояснила племянница погибшего в беседе с URA.RU.

Корреспондент информационного агентства направил письменный запрос в пресс-службу СУ СКРФ по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее сообщалось, что в Перми мужчина выпал с балкона многоэтажного дома. Инцидент произошел 17 марта.