05 мая 2023

В центре Перми мужчина выпал из окна многоэтажного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , многоэтажка, окна, недвижимость, ипотека, жилой дом, остекление, квартиры
Предположительно, мужчина выпал из окна на девятом этаже (архивное фото) Фото:

Тело 35-летнего мужчины нашли под окнами дома №123 по улице Монастырская в Перми. Со слов родственников, погибший страдал от депрессии.

«Трагедия произошла 5 мая около восьми утра. Мужчина, скорее всего, выпал из окон подъезда на девятом этаже. Сам жил несколькими этажами ниже. Он страдал депрессией», — пояснила племянница погибшего в беседе с URA.RU.

Корреспондент информационного агентства направил письменный запрос в пресс-службу СУ СКРФ по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее сообщалось, что в Перми мужчина выпал с балкона многоэтажного дома. Инцидент произошел 17 марта.

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Тело 35-летнего мужчины нашли под окнами дома №123 по улице Монастырская в Перми. Со слов родственников, погибший страдал от депрессии. «Трагедия произошла 5 мая около восьми утра. Мужчина, скорее всего, выпал из окон подъезда на девятом этаже. Сам жил несколькими этажами ниже. Он страдал депрессией», — пояснила племянница погибшего в беседе с URA.RU. Корреспондент информационного агентства направил письменный запрос в пресс-службу СУ СКРФ по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее сообщалось, что в Перми мужчина выпал с балкона многоэтажного дома. Инцидент произошел 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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