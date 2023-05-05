В Челябинске закрыли движение по мосту в Металлургическом районе

В Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с ремонтными работами на сетях газоснабжения перекрыто движение по улице Черкасской в районе путепровода через реку Миасс. Ориентировочный срок завершения работ — 16:00», — сообщили в субботу в мэрии.
Автовладельцев просят учитывать перекрытие моста при планировании поездок. Объезд возможен по улицам Пети Калмыкова и Хлебозаводской.
Ранее сообщалось об ограничении движения на трех оживленных участках дороги в Ленинском и Тракторозаводском районах. До 10 мая там будет идти ремонт.
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