В Челябинске закрыли движение по мосту в Металлургическом районе

06 мая 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Мост закрыт для транспорта и пешеходов из-за ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с ремонтными работами на сетях газоснабжения перекрыто движение по улице Черкасской в районе путепровода через реку Миасс. Ориентировочный срок завершения работ — 16:00», — сообщили в субботу в мэрии. Автовладельцев просят учитывать перекрытие моста при планировании поездок. Объезд возможен по улицам Пети Калмыкова и Хлебозаводской. Ранее сообщалось об ограничении движения на трех оживленных участках дороги в Ленинском и Тракторозаводском районах. До 10 мая там будет идти ремонт.

В Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с ремонтными работами на сетях газоснабжения перекрыто движение по улице Черкасской в районе путепровода через реку Миасс. Ориентировочный срок завершения работ — 16:00», — сообщили в субботу в мэрии. Автовладельцев просят учитывать перекрытие моста при планировании поездок. Объезд возможен по улицам Пети Калмыкова и Хлебозаводской. Ранее сообщалось об ограничении движения на трех оживленных участках дороги в Ленинском и Тракторозаводском районах. До 10 мая там будет идти ремонт.