05 мая 2023

В Челябинске закрыли движение по мосту в Металлургическом районе

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Некрасовский мост. Курган, ремонт моста, ремонтные работы, рабочие в касках, пешеходам проход запрещен, некрасовский мост, мост некрасова
Мост закрыт для транспорта и пешеходов из-за ремонта Фото:

В Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с ремонтными работами на сетях газоснабжения перекрыто движение по улице Черкасской в районе путепровода через реку Миасс. Ориентировочный срок завершения работ — 16:00», — сообщили в субботу в мэрии.

Автовладельцев просят учитывать перекрытие моста при планировании поездок. Объезд возможен по улицам Пети Калмыкова и Хлебозаводской.

Ранее сообщалось об ограничении движения на трех оживленных участках дороги в Ленинском и Тракторозаводском районах. До 10 мая там будет идти ремонт.

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В Челябинске закрыли движение по мосту через реку Миасс по улице Черкасской в Металлургическом районе. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с ремонтными работами на сетях газоснабжения перекрыто движение по улице Черкасской в районе путепровода через реку Миасс. Ориентировочный срок завершения работ — 16:00», — сообщили в субботу в мэрии. Автовладельцев просят учитывать перекрытие моста при планировании поездок. Объезд возможен по улицам Пети Калмыкова и Хлебозаводской. Ранее сообщалось об ограничении движения на трех оживленных участках дороги в Ленинском и Тракторозаводском районах. До 10 мая там будет идти ремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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