Движение ограничат из-за ремонта дорог, замены грунта и асфальта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ограничат движение на трех оживленных участках дороги в Ленинском и Тракторозаводском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«До 10 мая ночью идут активные работы по ремонту дорог. По утрам в часы пик возникают затруднения в движении транспорта», — уточнили в мэрии.

Ремонтные работы проходят под ЖД мостом на улице Рождественского и на проспекте Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной. Меняют асфальт также на пересечении Копейского шоссе, автодороги Меридиан, улицы Гагарина и Рождественского.

На пересечении Меридиан, Копейского шоссе, Рождественского и Гагарина ночью идет ремонт карта: скрин «Яндекс.карты»