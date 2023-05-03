В Челябинске ограничат движение на трех оживленных участках дороги. Карта

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Движение ограничат из-за ремонта дорог, замены грунта и асфальта Фото:

В Челябинске ограничат движение на трех оживленных участках дороги в Ленинском и Тракторозаводском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«До 10 мая ночью идут активные работы по ремонту дорог. По утрам в часы пик возникают затруднения в движении транспорта», — уточнили в мэрии.

Ремонтные работы проходят под ЖД мостом на улице Рождественского и на проспекте Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной. Меняют асфальт также на пересечении Копейского шоссе, автодороги Меридиан, улицы Гагарина и Рождественского.

На пересечении Меридиан, Копейского шоссе, Рождественского и Гагарина ночью идет ремонт
На пересечении Меридиан, Копейского шоссе, Рождественского и Гагарина ночью идет ремонт
Челябинцев просят внимательно выбирать маршрут и отнестись с пониманием к временным трудностям
Челябинцев просят внимательно выбирать маршрут и отнестись с пониманием к временным трудностям

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В Челябинске ограничат движение на трех оживленных участках дороги в Ленинском и Тракторозаводском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «До 10 мая ночью идут активные работы по ремонту дорог. По утрам в часы пик возникают затруднения в движении транспорта», — уточнили в мэрии. Ремонтные работы проходят под ЖД мостом на улице Рождественского и на проспекте Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной. Меняют асфальт также на пересечении Копейского шоссе, автодороги Меридиан, улицы Гагарина и Рождественского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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