Садоводам назвали пять идеальных цветов для дачи

«Ридус» перечислил цветы, которые легко вырастить на даче
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Ботанический сад УрФУ. Екатеринбург, лето, цветы, ландыш, весна, зелень
Ландыши можно выращивать в любой почве Фото:

Флористы в преддверии дачного сезона выбрали пять самых неприхотливых цветов для выращивания. Несмотря на свою видимую простоту, они украсят любой садовый участок.

«Георгины могут расти в любых местах, как тенистых, так и очень солнечных. Петунии подходят для посадки в небольших клумбах, они могут цвести на протяжении всего лета и до середины осени», — передает «Ридус».

Флористы также советуют садоводам остановить выбор на маргаритках, настурции и ландышах. Маргаритки подходят как для газонов, так и для букетов. Настурцией можно декорировать часть дома или забор, если выращивать ее в подвесных горшках. Ландыши могут расти в любой почве, они зимуют без укрытия.

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Флористы в преддверии дачного сезона выбрали пять самых неприхотливых цветов для выращивания. Несмотря на свою видимую простоту, они украсят любой садовый участок. «Георгины могут расти в любых местах, как тенистых, так и очень солнечных. Петунии подходят для посадки в небольших клумбах, они могут цвести на протяжении всего лета и до середины осени», — передает «Ридус». Флористы также советуют садоводам остановить выбор на маргаритках, настурции и ландышах. Маргаритки подходят как для газонов, так и для букетов. Настурцией можно декорировать часть дома или забор, если выращивать ее в подвесных горшках. Ландыши могут расти в любой почве, они зимуют без укрытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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