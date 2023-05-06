Садоводам назвали пять идеальных цветов для дачи

«Ридус» перечислил цветы, которые легко вырастить на даче

06 мая 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Ландыши можно выращивать в любой почве Фото: Александр Мамаев © URA.RU Флористы в преддверии дачного сезона выбрали пять самых неприхотливых цветов для выращивания. Несмотря на свою видимую простоту, они украсят любой садовый участок. «Георгины могут расти в любых местах, как тенистых, так и очень солнечных. Петунии подходят для посадки в небольших клумбах, они могут цвести на протяжении всего лета и до середины осени», — передает «Ридус». Флористы также советуют садоводам остановить выбор на маргаритках, настурции и ландышах. Маргаритки подходят как для газонов, так и для букетов. Настурцией можно декорировать часть дома или забор, если выращивать ее в подвесных горшках. Ландыши могут расти в любой почве, они зимуют без укрытия.

Флористы в преддверии дачного сезона выбрали пять самых неприхотливых цветов для выращивания. Несмотря на свою видимую простоту, они украсят любой садовый участок. «Георгины могут расти в любых местах, как тенистых, так и очень солнечных. Петунии подходят для посадки в небольших клумбах, они могут цвести на протяжении всего лета и до середины осени», — передает «Ридус». Флористы также советуют садоводам остановить выбор на маргаритках, настурции и ландышах. Маргаритки подходят как для газонов, так и для букетов. Настурцией можно декорировать часть дома или забор, если выращивать ее в подвесных горшках. Ландыши могут расти в любой почве, они зимуют без укрытия.