Представитель Эрдогана заявил о «холодной войне 2.0» между РФ и Западом

Представитель Эрдогана заявил о начале «холодной войне 2.0» между Россией и Западом

08 мая 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Турецкий подданный заявил о втором этапе холодной войны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взаимоотношения между Россией и Западом вышли на второй этап холодной войны, причем Запад является сторонником продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Это не война между Россией и Украиной, а война между Россией и Западом, своего рода новая холодная война 2.0. Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения», — заявил Калын в эфире телеканала Haberturk. По мнению Калына, у России нет желания продолжать конфликт, при этом обе стороны должны достойно выйти из него. Он уточнил, что сделал предложение в виде плана, как это сделать, на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После начала спецоперации на Украине многие государства ввели санкции против России, пытаясь отрезать ее от мира. Однако официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Анкара не намерена присоединяться к давлению на Москву, напоминает деловое издание «Взгляд».

Взаимоотношения между Россией и Западом вышли на второй этап холодной войны, причем Запад является сторонником продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Это не война между Россией и Украиной, а война между Россией и Западом, своего рода новая холодная война 2.0. Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения», — заявил Калын в эфире телеканала Haberturk. По мнению Калына, у России нет желания продолжать конфликт, при этом обе стороны должны достойно выйти из него. Он уточнил, что сделал предложение в виде плана, как это сделать, на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После начала спецоперации на Украине многие государства ввели санкции против России, пытаясь отрезать ее от мира. Однако официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Анкара не намерена присоединяться к давлению на Москву, напоминает деловое издание «Взгляд».