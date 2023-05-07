Челябинский губернатор поздравил раненых бойцов в госпитале. Фото

08 мая 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер рассказал, что многие бойцы хотят вернуться на фронт после лечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил челябинский окружной военный госпиталь, где проходят лечение бойцы, раненые на спецоперации. Он поздравил военнослужащих с Днем Победы. «Поздравил с Днем Победы лечащихся здесь парней. Они большие молодцы, настоящие наследники поколения победителей. Восстанавливаются, настроение хорошее, многие хотят вернуться на передовую, продолжить защищать страну», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что регион помогает с ремонтом и оснащение госпиталя. Ожидается, что ремонт всего госпиталя завершится к концу года. Telegram- канал Алексей Текслера Telegram- канал Алексей Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил челябинский окружной военный госпиталь, где проходят лечение бойцы, раненые на спецоперации. Он поздравил военнослужащих с Днем Победы. «Поздравил с Днем Победы лечащихся здесь парней. Они большие молодцы, настоящие наследники поколения победителей. Восстанавливаются, настроение хорошее, многие хотят вернуться на передовую, продолжить защищать страну», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что регион помогает с ремонтом и оснащение госпиталя. Ожидается, что ремонт всего госпиталя завершится к концу года.