Алексей Текслер рассказал, что многие бойцы хотят вернуться на фронт после лечения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил челябинский окружной военный госпиталь, где проходят лечение бойцы, раненые на спецоперации. Он поздравил военнослужащих с Днем Победы.
«Поздравил с Днем Победы лечащихся здесь парней. Они большие молодцы, настоящие наследники поколения победителей. Восстанавливаются, настроение хорошее, многие хотят вернуться на передовую, продолжить защищать страну», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что регион помогает с ремонтом и оснащение госпиталя. Ожидается, что ремонт всего госпиталя завершится к концу года.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!