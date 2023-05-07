07 мая 2023

Челябинский губернатор поздравил раненых бойцов в госпитале. Фото

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ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер рассказал, что многие бойцы хотят вернуться на фронт после лечения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил челябинский окружной военный госпиталь, где проходят лечение бойцы, раненые на спецоперации. Он поздравил военнослужащих с Днем Победы.

«Поздравил с Днем Победы лечащихся здесь парней. Они большие молодцы, настоящие наследники поколения победителей. Восстанавливаются, настроение хорошее, многие хотят вернуться на передовую, продолжить защищать страну», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что регион помогает с ремонтом и оснащение госпиталя. Ожидается, что ремонт всего госпиталя завершится к концу года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил челябинский окружной военный госпиталь, где проходят лечение бойцы, раненые на спецоперации. Он поздравил военнослужащих с Днем Победы. «Поздравил с Днем Победы лечащихся здесь парней. Они большие молодцы, настоящие наследники поколения победителей. Восстанавливаются, настроение хорошее, многие хотят вернуться на передовую, продолжить защищать страну», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что регион помогает с ремонтом и оснащение госпиталя. Ожидается, что ремонт всего госпиталя завершится к концу года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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