В Перми прохождением военной техники завершился парад, посвященный Дню Победы. По Октябрьской площади прошли войска Пермского гарнизона, а также 28 единиц техники, часть которой после праздничных мероприятий отправится в зону СВО.
«В торжественном прохождении войск на главной площади Перми приняли участие свыше 2 тысяч человек. Зрители смогли увидеть как самые современные виды вооружений, так и исторические образцы, созданные на предприятиях города. Всего в параде задействовано 28 единиц техники», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Перми.
Зрителям, в частности, показали реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы, пушки, и минометы. После прохождения парада военная техника (историческая часть) отправилась на эспланаду. Увидеть ее можно будет в течение всего дня 9 мая. О том, как в Перми проходит празднование Дня Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
В параде на Октябрьской площади приняли участие свыше 2000 человек
В Перми прохождением военной техники завершился парад, посвященный Дню Победы. По Октябрьской площади прошли войска Пермского гарнизона, а также 28 единиц техники, часть которой после праздничных мероприятий отправится в зону СВО. «В торжественном прохождении войск на главной площади Перми приняли участие свыше 2 тысяч человек. Зрители смогли увидеть как самые современные виды вооружений, так и исторические образцы, созданные на предприятиях города. Всего в параде задействовано 28 единиц техники», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Перми. Зрителям, в частности, показали реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы, пушки, и минометы. После прохождения парада военная техника (историческая часть) отправилась на эспланаду. Увидеть ее можно будет в течение всего дня 9 мая. О том, как в Перми проходит празднование Дня Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции.