В Перми на параде в День Победы показали современную технику. Фото

09 мая 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

По Октябрьской площади прошло несколько единиц техники Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми прохождением военной техники завершился парад, посвященный Дню Победы. По Октябрьской площади прошли войска Пермского гарнизона, а также 28 единиц техники, часть которой после праздничных мероприятий отправится в зону СВО. «В торжественном прохождении войск на главной площади Перми приняли участие свыше 2 тысяч человек. Зрители смогли увидеть как самые современные виды вооружений, так и исторические образцы, созданные на предприятиях города. Всего в параде задействовано 28 единиц техники», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Перми. Зрителям, в частности, показали реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы, пушки, и минометы. После прохождения парада военная техника (историческая часть) отправилась на эспланаду. Увидеть ее можно будет в течение всего дня 9 мая. О том, как в Перми проходит празднование Дня Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции. В параде на Октябрьской площади приняли участие свыше 2000 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU Принимал парад генерал-майор Николай Братухин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Знамя победы на Октябрьскую площадь вынесли курсанты Пермского военного института войск нацгвардии (ПВИВНГ) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Колона войск Пермского гарнизона прошагала по площади Фото: Сергей Русанов © URA.RU После прохождения войск участие в параде приняла военная техника Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки и гости города смогли увидеть как исторические, так и современные образцы военной техники. Историческая техника представлена на экспозиции, которая расположена у Театра-Театра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Часть современной техники после парада отправится в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми прохождением военной техники завершился парад, посвященный Дню Победы. По Октябрьской площади прошли войска Пермского гарнизона, а также 28 единиц техники, часть которой после праздничных мероприятий отправится в зону СВО. «В торжественном прохождении войск на главной площади Перми приняли участие свыше 2 тысяч человек. Зрители смогли увидеть как самые современные виды вооружений, так и исторические образцы, созданные на предприятиях города. Всего в параде задействовано 28 единиц техники», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Перми. Зрителям, в частности, показали реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы, пушки, и минометы. После прохождения парада военная техника (историческая часть) отправилась на эспланаду. Увидеть ее можно будет в течение всего дня 9 мая. О том, как в Перми проходит празднование Дня Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции.