08 мая 2023
07 мая 2023
06 мая 2023

В Перми на параде в День Победы показали современную технику. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад в День Победы и шествие "Бессмертный полк". Пермь, бтр, военная техника
По Октябрьской площади прошло несколько единиц техники Фото:

В Перми прохождением военной техники завершился парад, посвященный Дню Победы. По Октябрьской площади прошли войска Пермского гарнизона, а также 28 единиц техники, часть которой после праздничных мероприятий отправится в зону СВО.

«В торжественном прохождении войск на главной площади Перми приняли участие свыше 2 тысяч человек. Зрители смогли увидеть как самые современные виды вооружений, так и исторические образцы, созданные на предприятиях города. Всего в параде задействовано 28 единиц техники», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Перми.

Зрителям, в частности, показали реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы, пушки, и минометы. После прохождения парада военная техника (историческая часть) отправилась на эспланаду. Увидеть ее можно будет в течение всего дня 9 мая. О том, как в Перми проходит празднование Дня Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

Парад Победы. Пермь
В параде на Октябрьской площади приняли участие свыше 2000 человек
Фото:

Парад Победы. Пермь
Принимал парад генерал-майор Николай Братухин
Фото:

Парад Победы. Пермь
Знамя победы на Октябрьскую площадь вынесли курсанты Пермского военного института войск нацгвардии (ПВИВНГ)
Фото:

Парад Победы. Пермь
Колона войск Пермского гарнизона прошагала по площади
Фото:

Парад Победы. Пермь
После прохождения войск участие в параде приняла военная техника
Фото:
Парад Победы. Пермь
Пермяки и гости города смогли увидеть как исторические, так и современные образцы военной техники. Историческая техника представлена на экспозиции, которая расположена у Театра-Театра
Фото:

Парад Победы. Пермь
Часть современной техники после парада отправится в зону СВО
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми прохождением военной техники завершился парад, посвященный Дню Победы. По Октябрьской площади прошли войска Пермского гарнизона, а также 28 единиц техники, часть которой после праздничных мероприятий отправится в зону СВО. «В торжественном прохождении войск на главной площади Перми приняли участие свыше 2 тысяч человек. Зрители смогли увидеть как самые современные виды вооружений, так и исторические образцы, созданные на предприятиях города. Всего в параде задействовано 28 единиц техники», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Перми. Зрителям, в частности, показали реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы, пушки, и минометы. После прохождения парада военная техника (историческая часть) отправилась на эспланаду. Увидеть ее можно будет в течение всего дня 9 мая. О том, как в Перми проходит празднование Дня Победы, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...