09 мая 2023
08 мая 2023

В Перми мужчина погиб после падения с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным он упал с 14 этажа Фото:

В Перми мужчина упал с 14 этажа и погиб. Сообщение об этом опубликовано в telegram- канале «ЧП Пермь. Новости».

«Мужчина упал с 14 этажа. Улица Хрустальная, 34», — подписал фотографию с телом погибшего автор поста.

От полученных при падении травм мужчина скончался на месте. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

Обновлено:

В пресс-службе регионального СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. «Уточняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в ведомстве.

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В Перми мужчина упал с 14 этажа и погиб. Сообщение об этом опубликовано в telegram- канале «ЧП Пермь. Новости». «Мужчина упал с 14 этажа. Улица Хрустальная, 34», — подписал фотографию с телом погибшего автор поста. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся. Обновлено: В пресс-службе регионального СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. «Уточняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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