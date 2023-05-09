В Перми мужчина погиб после падения с высоты

По предварительным данным он упал с 14 этажа
В Перми мужчина упал с 14 этажа и погиб. Сообщение об этом опубликовано в telegram- канале «ЧП Пермь. Новости».
«Мужчина упал с 14 этажа. Улица Хрустальная, 34», — подписал фотографию с телом погибшего автор поста.
От полученных при падении травм мужчина скончался на месте. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.
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В пресс-службе регионального СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. «Уточняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в ведомстве.
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