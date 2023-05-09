В Перми мужчина погиб после падения с высоты

10 мая 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

По предварительным данным он упал с 14 этажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми мужчина упал с 14 этажа и погиб. Сообщение об этом опубликовано в telegram- канале «ЧП Пермь. Новости». «Мужчина упал с 14 этажа. Улица Хрустальная, 34», — подписал фотографию с телом погибшего автор поста. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся. Обновлено: В пресс-службе регионального СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. «Уточняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в ведомстве.

В Перми мужчина упал с 14 этажа и погиб. Сообщение об этом опубликовано в telegram- канале «ЧП Пермь. Новости». «Мужчина упал с 14 этажа. Улица Хрустальная, 34», — подписал фотографию с телом погибшего автор поста. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся. Обновлено: В пресс-службе регионального СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. «Уточняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в ведомстве.