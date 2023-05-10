У челябинцев в мае вырос спрос покупку на земли под строительство домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинцы начали активно скупать землю под строительство домов. Спрос с января по май 2023 года вырос более чем на 90%, поделилась с URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«У челябинцев спрос на покупку земельного участка и строительство на нем жилья с января 2023 года по май вырос более чем на 90%. Если в январе у нас была одна заявка, то теперь их в десять раз больше, за тот же промежуток времени. В основном землю покупают в рамках ипотечной программы на строительство дома с господдержкой по ставке 7,3-7,7%», — рассказала Шатрукова.

Как отметила Шатрукова, земельные участки под строительство дома востребованы в связи с действующими льготными ипотечными программами от застройщиков, например с ипотекой от Сбербанка. Среди других причин она выделяет конкуренцию горожан за покупку земли с челябинскими застройщиками.

В апреле 2023 челябинские девелоперы стали массово приобретать участки в поселках Малиновка, Северный, Красное поле, Рудный, Долгодеревенское, Моховички. Риелторы были обеспокоены тем, что хороших земельных участков во многих востребованных поселках почти не осталось.