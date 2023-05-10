Свердловские подростки жестоко избили 15-летнего сына участника СВО

Подростки жестоко избили 15-летнего школьника и сняли все на видео Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Североуральске (Свердловская область) подростки жестоко избили 15-летнего школьника, чей отец находится в зоне СВО, ради видеоролика. Инцидент произошел 9 мая. Мальчик возвращался домой вместе со своей одноклассницей, когда компания из четырех подростков вступила в словесную перепалку с пострадавшим, а после принялась избивать юношу.

«В Североуральске 9 мая компания подростков напала на 15-летнего школьника. Молодые люди снимали процесс избиения на камеру телефона. Злоумышленники били подростка в ухо и челюсть. Мама пострадавшего нашла очевидцев драки. Женщина намерена наказать хулиганов, причинивших травму ее сыну, которому предстоит пройти лечение у отоларингологов. У пострадавшего юноши разрыв барабанной перепонки, перелом ушного хряща, а также сотрясение. К слову, отец ребенка сейчас находится на спецоперации, поэтому женщине придется самостоятельно разбираться в сложившейся ситуации», — пишет «КП-Екатеринбург».

По словам мамы пострадавшего от рук злоумышленников мальчика, обидчики, пытались замять конфликт через соцсети. Женщине в соцсетях начали писать нападавшие дети. Они просили маму пострадавшего мальчика не «портить им жизнь». По словам женщины, в инциденте сейчас разбираются полицейские.

Редакция URA.RU обратились за комментарием в ОМВД России по городу Североуральску. На звонок корреспондента никто не ответил.