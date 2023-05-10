10 мая 2023

Пермякам за работу на кондитерской фабрике обещают платить 240 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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За одну смену на фабрике можно заработать до четырех тысяч рублей Фото:

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков продукции на фабрике шоколадных изделий в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. Как пояснила URA.RU менеджер кадрового агентства, за 60 смен сотрудники могут заработать до 240 тысяч рублей.

«Заработная плата зависит от условий, которые нужно обсуждать на собеседовании. Оплата сдельная, за смену можно получить до четырех тысяч рублей. Вахту обычно берут на 60 смен. Получается, что за такой срок можно заработать до 240 тысяч. Трудовые обязанности простые — расфасовывать товар по пакетам, запаивать их на станке. Продукция — шоколадные батончики», — рассказала корреспонденту агентства рекрутер.

В описании соответствующей вакансии на сайте «Авито» уточняется, что сотрудникам будет за счет работодателя предоставлено жилье в непосредственной близости от места работы. Также работников обеспечат бесплатными обедами. Оформление производится в московском офисе. До столицы необходимо добираться самостоятельно, стоимость проезда позже будет компенсирована.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам зарплату в 240 тысяч рублей предлагают за сборку и упаковку сухих пайков. Трудиться необходимо вахтовым методом на производстве в Москве.

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Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков продукции на фабрике шоколадных изделий в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. Как пояснила URA.RU менеджер кадрового агентства, за 60 смен сотрудники могут заработать до 240 тысяч рублей. «Заработная плата зависит от условий, которые нужно обсуждать на собеседовании. Оплата сдельная, за смену можно получить до четырех тысяч рублей. Вахту обычно берут на 60 смен. Получается, что за такой срок можно заработать до 240 тысяч. Трудовые обязанности простые — расфасовывать товар по пакетам, запаивать их на станке. Продукция — шоколадные батончики», — рассказала корреспонденту агентства рекрутер. В описании соответствующей вакансии на сайте «Авито» уточняется, что сотрудникам будет за счет работодателя предоставлено жилье в непосредственной близости от места работы. Также работников обеспечат бесплатными обедами. Оформление производится в московском офисе. До столицы необходимо добираться самостоятельно, стоимость проезда позже будет компенсирована. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам зарплату в 240 тысяч рублей предлагают за сборку и упаковку сухих пайков. Трудиться необходимо вахтовым методом на производстве в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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