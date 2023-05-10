Жителей Чердыни возмутила куча мусора рядом с могилой ветерана. Фото

11 мая 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

После публикации поста в соцсети мусор с кладбища был вывезен (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей города Чердынь возмутили кучи мусора на местном кладбище. В преддверии Дня Победы чердынцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» фото, заявив, что мусор находится рядом с могилой ветерана Великой Отечественной войны. «Вот такой бардак на Чердынском кладбище. Куча мусора лежит с прошлого года, продолжает расти, уже выше человеческого роста. Рядом могила ветерана ВОВ, а скоро праздник 9 Мая?! Кому сказать „спасибо“ за такое отношение к ветеранам», — говорится в посте. Спустя несколько дней на ситуацию отреагировали местные власти. В комментариях к посту они пояснили, что мусор был вывезен с кладбища 8 мая. Также чиновники принесли горожанам извинения «за эту неприятную ситуацию». Ранее на огромную свалку на кладбище жаловались жители Березников. Местные власти пообещали, что мусор будет убран летом. Недовольство благоустройством кладбища высказывали и жители города Оса. Глава Осинского округа Алексей Григорьев объяснил горожанам, что порядок будет наведен к концу июня. Чердынцы обратили внимание, что мусор находится рядом с могилой ветерана Великой отечественной войны Фото: «Подслушано Чердынь», «ВКонтакте» Власти отреагировали на замечание горожан, и к празднику 9 Мая убрали мусор Фото: администрация Чердынского округа, «ВКонтакте»

Жителей города Чердынь возмутили кучи мусора на местном кладбище. В преддверии Дня Победы чердынцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» фото, заявив, что мусор находится рядом с могилой ветерана Великой Отечественной войны. «Вот такой бардак на Чердынском кладбище. Куча мусора лежит с прошлого года, продолжает расти, уже выше человеческого роста. Рядом могила ветерана ВОВ, а скоро праздник 9 Мая?! Кому сказать „спасибо“ за такое отношение к ветеранам», — говорится в посте. Спустя несколько дней на ситуацию отреагировали местные власти. В комментариях к посту они пояснили, что мусор был вывезен с кладбища 8 мая. Также чиновники принесли горожанам извинения «за эту неприятную ситуацию». Ранее на огромную свалку на кладбище жаловались жители Березников. Местные власти пообещали, что мусор будет убран летом. Недовольство благоустройством кладбища высказывали и жители города Оса. Глава Осинского округа Алексей Григорьев объяснил горожанам, что порядок будет наведен к концу июня.