10 мая 2023

Жителей Чердыни возмутила куча мусора рядом с могилой ветерана. Фото

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Кладбище в посёлке Чистопрудное. Курган, кладбище, последствие пожара, сгоревшее кладбище
После публикации поста в соцсети мусор с кладбища был вывезен (архивное фото) Фото:

Жителей города Чердынь возмутили кучи мусора на местном кладбище. В преддверии Дня Победы чердынцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» фото, заявив, что мусор находится рядом с могилой ветерана Великой Отечественной войны.

«Вот такой бардак на Чердынском кладбище. Куча мусора лежит с прошлого года, продолжает расти, уже выше человеческого роста. Рядом могила ветерана ВОВ, а скоро праздник 9 Мая?! Кому сказать „спасибо“ за такое отношение к ветеранам», — говорится в посте.

Спустя несколько дней на ситуацию отреагировали местные власти. В комментариях к посту они пояснили, что мусор был вывезен с кладбища 8 мая. Также чиновники принесли горожанам извинения «за эту неприятную ситуацию».

Ранее на огромную свалку на кладбище жаловались жители Березников. Местные власти пообещали, что мусор будет убран летом. Недовольство благоустройством кладбища высказывали и жители города Оса. Глава Осинского округа Алексей Григорьев объяснил горожанам, что порядок будет наведен к концу июня.

Чердынцы обратили внимание, что мусор находится рядом с могилой ветерана Великой отечественной войны
Чердынцы обратили внимание, что мусор находится рядом с могилой ветерана Великой отечественной войны
Фото:

Власти отреагировали на замечание горожан, и к празднику 9 Мая убрали мусор
Власти отреагировали на замечание горожан, и к празднику 9 Мая убрали мусор
Фото:

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Жителей города Чердынь возмутили кучи мусора на местном кладбище. В преддверии Дня Победы чердынцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» фото, заявив, что мусор находится рядом с могилой ветерана Великой Отечественной войны. «Вот такой бардак на Чердынском кладбище. Куча мусора лежит с прошлого года, продолжает расти, уже выше человеческого роста. Рядом могила ветерана ВОВ, а скоро праздник 9 Мая?! Кому сказать „спасибо“ за такое отношение к ветеранам», — говорится в посте. Спустя несколько дней на ситуацию отреагировали местные власти. В комментариях к посту они пояснили, что мусор был вывезен с кладбища 8 мая. Также чиновники принесли горожанам извинения «за эту неприятную ситуацию». Ранее на огромную свалку на кладбище жаловались жители Березников. Местные власти пообещали, что мусор будет убран летом. Недовольство благоустройством кладбища высказывали и жители города Оса. Глава Осинского округа Алексей Григорьев объяснил горожанам, что порядок будет наведен к концу июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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