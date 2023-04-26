Глава пермского округа объяснил, почему могилы на местном кладбище завалены деревьями

Могилы на пермском кладбище завалили деревьями во время работ по благоустройству

Работы по благоустройству кладбища подрядчик должен закончить до конца июня Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Осинского городского округа Пермского края Алексей Григорьев объяснил, почему территория местного кладбища оказалась завалена спиленными деревьями. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что на погосте ведутся работы по благоустройству.

«На территории запланированы уборка мусора, спил деревьев, устройство ограждения и контейнерной площадки. Подрядчиком стал ИП Газизянов Рашит Габдулбариевич. Он уже приступил к работам и до конца июня должен их завершить. Понимаю, что у жителей, у кого на кладбище похоронены родные и близкие, вызывает беспокойство сохранность могил и памятников. Спил деревьев проводить непросто, но рабочие стараются аккуратно и бережно выполнять эти работы», — написал в соцсети глава округа.

Он также добавил, что территорию кладбища благоустраивают по предложению местной жительницы Елены Тресковой. Администрация округа помогла ей разработать проект для участия в конкурсе инициативного бюджетирования. На проведение работ понадобилось более 1,8 млн рублей. Из них 90 тысяч собрали жители, остальные средства были выделены из краевого и окружного бюджетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что пришедших на могилы к родственникам жителей Осы возмутило большое количество спиленных деревьев, мешающих пройти к памятникам на кладбище. Фотографии недовольные горожане выложили в сообществе «Подслушано Оса» в соцсети «ВКонтакте».