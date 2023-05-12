Свердловскому депутату грозит уголовное дело за пожароопасную деятельность

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона в режевском лесничестве, где депутат местной Гордумы Евгений Сурнин занимается лесозаготовкой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Сурнина. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«В ходе выездной проверки специализированной прокуратурой установлено, что лесовосстановление выполнено в меньше объеме, чем предусмотрено договором аренды. Кроме того, выявлены места несанкционированного размещения отходов, нарушения правил складирования древесины, а также факт незаконной рубки лесных насаждений объемом 16 кубических метров», — делится ответом прокуратуры Свердловской области на личный запрос Максим Иванов.
По данному факту природоохранной прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Постановление направлено в ОМВД России по Режевскому району.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Первомайский возле Режа (Свердловская область) загорелись склады компании по производству и уничтожению боеприпасов «Гефест-М». Сгорели два склада на площади 960 квадратных метров. Также была угроза распространения огня на три склада с тротилом.
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