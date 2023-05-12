Свердловскому депутату грозит уголовное дело за пожароопасную деятельность

12 мая 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Свердловскому депутату грозит реальный срок за опасную деятельность в лесах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона в режевском лесничестве, где депутат местной Гордумы Евгений Сурнин занимается лесозаготовкой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Сурнина. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «В ходе выездной проверки специализированной прокуратурой установлено, что лесовосстановление выполнено в меньше объеме, чем предусмотрено договором аренды. Кроме того, выявлены места несанкционированного размещения отходов, нарушения правил складирования древесины, а также факт незаконной рубки лесных насаждений объемом 16 кубических метров», — делится ответом прокуратуры Свердловской области на личный запрос Максим Иванов. По данному факту природоохранной прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Постановление направлено в ОМВД России по Режевскому району. Ранее URA.RU писало, что в поселке Первомайский возле Режа (Свердловская область) загорелись склады компании по производству и уничтожению боеприпасов «Гефест-М». Сгорели два склада на площади 960 квадратных метров. Также была угроза распространения огня на три склада с тротилом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона в режевском лесничестве, где депутат местной Гордумы Евгений Сурнин занимается лесозаготовкой. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Сурнина. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «В ходе выездной проверки специализированной прокуратурой установлено, что лесовосстановление выполнено в меньше объеме, чем предусмотрено договором аренды. Кроме того, выявлены места несанкционированного размещения отходов, нарушения правил складирования древесины, а также факт незаконной рубки лесных насаждений объемом 16 кубических метров», — делится ответом прокуратуры Свердловской области на личный запрос Максим Иванов. По данному факту природоохранной прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Постановление направлено в ОМВД России по Режевскому району. Ранее URA.RU писало, что в поселке Первомайский возле Режа (Свердловская область) загорелись склады компании по производству и уничтожению боеприпасов «Гефест-М». Сгорели два склада на площади 960 квадратных метров. Также была угроза распространения огня на три склада с тротилом.