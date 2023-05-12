12 мая 2023

Боррель поставил ультиматум Китаю из-за Украины

Боррель потребовал от Китая убедить Россию «уйти с Украины» ради налаживания отношений
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отношения Евросоюза и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

«Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», — сказал Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС. Его слова опубликованы на сайте Дипломатической службы Европейского Союза.

Ранее Боррель утверждал, что ЕС готов работать с Китаем ради урегулирования конфликта на Украине. В феврале Китай представил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уважает план КНР по прекращению конфликта. Позже китайский лидер провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе общения стороны нашли точки соприкосновения в предложенных Китаем и Украиной «мирных планах» по урегулированию российско-украинского конфликта.

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Отношения Евросоюза и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель «Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», — сказал Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС. Его слова опубликованы на сайте Дипломатической службы Европейского Союза. Ранее Боррель утверждал, что ЕС готов работать с Китаем ради урегулирования конфликта на Украине. В феврале Китай представил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уважает план КНР по прекращению конфликта. Позже китайский лидер провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе общения стороны нашли точки соприкосновения в предложенных Китаем и Украиной «мирных планах» по урегулированию российско-украинского конфликта.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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