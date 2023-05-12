Боррель поставил ультиматум Китаю из-за Украины

Боррель потребовал от Китая убедить Россию «уйти с Украины» ради налаживания отношений

13 мая 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отношения Евросоюза и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель «Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», — сказал Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС. Его слова опубликованы на сайте Дипломатической службы Европейского Союза. Ранее Боррель утверждал, что ЕС готов работать с Китаем ради урегулирования конфликта на Украине. В феврале Китай представил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уважает план КНР по прекращению конфликта. Позже китайский лидер провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе общения стороны нашли точки соприкосновения в предложенных Китаем и Украиной «мирных планах» по урегулированию российско-украинского конфликта.

Отношения Евросоюза и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель «Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины», — сказал Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС. Его слова опубликованы на сайте Дипломатической службы Европейского Союза. Ранее Боррель утверждал, что ЕС готов работать с Китаем ради урегулирования конфликта на Украине. В феврале Китай представил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уважает план КНР по прекращению конфликта. Позже китайский лидер провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе общения стороны нашли точки соприкосновения в предложенных Китаем и Украиной «мирных планах» по урегулированию российско-украинского конфликта.