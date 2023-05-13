В Свердловской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны на 101 году жизни. Фото

14 мая 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Свердловчанке в январе этого года исполнилось 100 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елена Слободская. В январе этого года свердловчанке исполнилось 100 лет, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы. «Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Елена Ивановна Слободская. В январе этого года она отметила 100-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елены Ивановны», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы. Сама ветеран рассказывала, что попала на фронт в 1942 году, на тот момент ей было 19 лет. «Пришлось бросить учебу и идти на фронт. Была под Сталинградом в зенитно-артиллерийских войсках, сбивали самолеты. В 1945-м была в Польше, о Победе от поляков узнала, они торжествовали, кричали, от них и узнали», — рассказывала Елена Слободская. После окончания Великой Отечественной войны ветеран окончила институт и по распределению попала в Верхнюю Пышму. Там она была учителем географии и биологии, а позднее несколько лет была директором школы. Фото: пресс-служба администрации Верхней Пышмы

В Верхней Пышме (Свердловская область) скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елена Слободская. В январе этого года свердловчанке исполнилось 100 лет, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы. «Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Елена Ивановна Слободская. В январе этого года она отметила 100-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елены Ивановны», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы. Сама ветеран рассказывала, что попала на фронт в 1942 году, на тот момент ей было 19 лет. «Пришлось бросить учебу и идти на фронт. Была под Сталинградом в зенитно-артиллерийских войсках, сбивали самолеты. В 1945-м была в Польше, о Победе от поляков узнала, они торжествовали, кричали, от них и узнали», — рассказывала Елена Слободская. После окончания Великой Отечественной войны ветеран окончила институт и по распределению попала в Верхнюю Пышму. Там она была учителем географии и биологии, а позднее несколько лет была директором школы.