13 мая 2023
12 мая 2023

В Свердловской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны на 101 году жизни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, боевые награды, ветеран афганистана
Свердловчанке в январе этого года исполнилось 100 лет Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елена Слободская. В январе этого года свердловчанке исполнилось 100 лет, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы.

«Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Елена Ивановна Слободская. В январе этого года она отметила 100-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елены Ивановны», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы.

Сама ветеран рассказывала, что попала на фронт в 1942 году, на тот момент ей было 19 лет. «Пришлось бросить учебу и идти на фронт. Была под Сталинградом в зенитно-артиллерийских войсках, сбивали самолеты. В 1945-м была в Польше, о Победе от поляков узнала, они торжествовали, кричали, от них и узнали», — рассказывала Елена Слободская.

После окончания Великой Отечественной войны ветеран окончила институт и по распределению попала в Верхнюю Пышму. Там она была учителем географии и биологии, а позднее несколько лет была директором школы.

Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елена Слободская. В январе этого года свердловчанке исполнилось 100 лет, сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы. «Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Елена Ивановна Слободская. В январе этого года она отметила 100-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елены Ивановны», — сообщили в пресс-службе администрации Верхней Пышмы. Сама ветеран рассказывала, что попала на фронт в 1942 году, на тот момент ей было 19 лет. «Пришлось бросить учебу и идти на фронт. Была под Сталинградом в зенитно-артиллерийских войсках, сбивали самолеты. В 1945-м была в Польше, о Победе от поляков узнала, они торжествовали, кричали, от них и узнали», — рассказывала Елена Слободская. После окончания Великой Отечественной войны ветеран окончила институт и по распределению попала в Верхнюю Пышму. Там она была учителем географии и биологии, а позднее несколько лет была директором школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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