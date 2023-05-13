Лось выбежал на трассу и скрылся в лесу
В Челябинской области автомобилист чудом не столкнулся с лосем, который выбежал на проезжую часть. Инцидент произошел на трассе Кыштым-Карабаш.
«Быстрый лось. На автодороге Кыштым-Карабаш водитель чуть не столкнулся с пробегающим молнией лосем», — сообщается в паблике «Мой Кыштым» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что на обочине дороги Касли-Кыштым заметили медведицу с медвежатами. После прогулки животные вернулись в лес.
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