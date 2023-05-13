13 мая 2023
12 мая 2023

Автомобилист чудом избежал ДТП с лосем на челябинской трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лось выбежал на трассу и скрылся в лесу Фото:

В Челябинской области автомобилист чудом не столкнулся с лосем, который выбежал на проезжую часть. Инцидент произошел на трассе Кыштым-Карабаш.

«Быстрый лось. На автодороге Кыштым-Карабаш водитель чуть не столкнулся с пробегающим молнией лосем», — сообщается в паблике «Мой Кыштым» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на обочине дороги Касли-Кыштым заметили медведицу с медвежатами. После прогулки животные вернулись в лес.

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В Челябинской области автомобилист чудом не столкнулся с лосем, который выбежал на проезжую часть. Инцидент произошел на трассе Кыштым-Карабаш. «Быстрый лось. На автодороге Кыштым-Карабаш водитель чуть не столкнулся с пробегающим молнией лосем», — сообщается в паблике «Мой Кыштым» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что на обочине дороги Касли-Кыштым заметили медведицу с медвежатами. После прогулки животные вернулись в лес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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