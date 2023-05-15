Екатеринбурженка, решившая сжечь машину любимого из ревности, предстанет перед судом 16 мая 2023 в 10:05 Размер текста - 17 + Исполнитель не стал сжигать машину, а решил ее продать Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге начнется суд над женщиной, которая из ревности решила сжечь автомобиль своего мужчины и нашла для этого исполнителя — он подставил екатеринбурженку, не доведя дело до конца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве. Вместе с женщиной перед судом предстанет исполнитель, угнавший машину, — 24-летний парень. Инцидент произошел в конце 2022 — начале 2023 года. Женщина, приревновав своего любимого, украла у него ключи от Kia Rio и передала их знакомому, которого попросила угнать и сжечь машину. Однако исполнитель решил не уничтожать автомобиль, а продать его за 500 тысяч рублей. В Екатеринбурге начнется суд над женщиной, которая из ревности решила сжечь автомобиль своего мужчины и нашла для этого исполнителя — он подставил екатеринбурженку, не доведя дело до конца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве. Вместе с женщиной перед судом предстанет исполнитель, угнавший машину, — 24-летний парень. Инцидент произошел в конце 2022 — начале 2023 года. Женщина, приревновав своего любимого, украла у него ключи от Kia Rio и передала их знакомому, которого попросила угнать и сжечь машину. Однако исполнитель решил не уничтожать автомобиль, а продать его за 500 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям