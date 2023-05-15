Екатеринбурженка, решившая сжечь машину любимого из ревности, предстанет перед судом

В Екатеринбурге начнется суд над женщиной, которая из ревности решила сжечь автомобиль своего мужчины и нашла для этого исполнителя — он подставил екатеринбурженку, не доведя дело до конца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве. Вместе с женщиной перед судом предстанет исполнитель, угнавший машину, — 24-летний парень.
Инцидент произошел в конце 2022 — начале 2023 года. Женщина, приревновав своего любимого, украла у него ключи от Kia Rio и передала их знакомому, которого попросила угнать и сжечь машину. Однако исполнитель решил не уничтожать автомобиль, а продать его за 500 тысяч рублей.
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