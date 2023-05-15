15 мая 2023

Екатеринбурженка, решившая сжечь машину любимого из ревности, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнитель не стал сжигать машину, а решил ее продать Фото:

В Екатеринбурге начнется суд над женщиной, которая из ревности решила сжечь автомобиль своего мужчины и нашла для этого исполнителя — он подставил екатеринбурженку, не доведя дело до конца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве. Вместе с женщиной перед судом предстанет исполнитель, угнавший машину, — 24-летний парень.

Инцидент произошел в конце 2022 — начале 2023 года. Женщина, приревновав своего любимого, украла у него ключи от Kia Rio и передала их знакомому, которого попросила угнать и сжечь машину. Однако исполнитель решил не уничтожать автомобиль, а продать его за 500 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге начнется суд над женщиной, которая из ревности решила сжечь автомобиль своего мужчины и нашла для этого исполнителя — он подставил екатеринбурженку, не доведя дело до конца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве. Вместе с женщиной перед судом предстанет исполнитель, угнавший машину, — 24-летний парень. Инцидент произошел в конце 2022 — начале 2023 года. Женщина, приревновав своего любимого, украла у него ключи от Kia Rio и передала их знакомому, которого попросила угнать и сжечь машину. Однако исполнитель решил не уничтожать автомобиль, а продать его за 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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