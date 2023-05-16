16 мая 2023

Глава депздрава ХМАО сообщил подробности о пострадавших в ЧП на трубопроводе «дочки» «Газпрома». Видео

Пострадавшие в результате ЧП на газопроводе в ХМАО находятся в стабильно тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , замена трубопровода, ремонт дороги, водопроводные трубы, рабочий в спецовке
Пять человек пострадали результате ЧП на газопроводе, один погиб Фото:

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский раскрыл подробности о состоянии пострадавших в результате ЧП на газопроводе «Газпром Трансгаз Югорск». Он опубликовал пост в своем telegram-канале о том, что состояние всех пятерых пациентов ожоговых центров стабильно тяжелое.

«На утро 17 мая трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое — в ожоговом центре Сургута. Состояние тяжелое, стабильное. Врачи делают все возможное для спасения жизни пострадавших», — написал Добровольский.

Глава депздрава ХМАО опубликовал видео эвакуации пострадавших. Их доставили бортами санавиации сначала в окружную больницу Нягани, затем распределили в профильные ожоговые центры округа. Добровольский поблагодарил медиков за оперативность.

Ранее URA.RU писало о том, что СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на газопроводе. В результате аварии пострадали пять человек, еще один погиб.

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский раскрыл подробности о состоянии пострадавших в результате ЧП на газопроводе «Газпром Трансгаз Югорск». Он опубликовал пост в своем telegram-канале о том, что состояние всех пятерых пациентов ожоговых центров стабильно тяжелое. «На утро 17 мая трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое — в ожоговом центре Сургута. Состояние тяжелое, стабильное. Врачи делают все возможное для спасения жизни пострадавших», — написал Добровольский. Глава депздрава ХМАО опубликовал видео эвакуации пострадавших. Их доставили бортами санавиации сначала в окружную больницу Нягани, затем распределили в профильные ожоговые центры округа. Добровольский поблагодарил медиков за оперативность. Ранее URA.RU писало о том, что СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на газопроводе. В результате аварии пострадали пять человек, еще один погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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