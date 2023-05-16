В свердловской больнице назначат нового главврача, осужденного за мошенничество

Главным врачом центральной городской больницы в Нижней Туре (Свердловская область) станет, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, Павел Штэфан. Информация об этом появилась в telegram-канале «заЕКАДье».
«Главврачом ЦГБ Нижней Туры будет назначен Штэфан Павел Владимирович», — сказано в сообщении. В 2018 году мужчина был осужден за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения на сумму 430 тысяч рублей.
По информации следствия, в 2015 году Штэфан похитил 430 тысяч рублей у начальника краевого бюро судмедэкспертизы. После чего он пообещал избавить его от претензий со стороны министра здравоохранения, но выполнить обещанное выполнить не смог. Суд приговорил Павла Штэфана к штрафу в 450 тысяч рублей.
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