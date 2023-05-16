В свердловской больнице назначат нового главврача, осужденного за мошенничество

Новым главврачом больницы в Нижней Туре станет осужденный за мошенничество Павел Штэфан

17 мая 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

В ЦГБ Нижней Туры готовят место главврача для Павла Штэфана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главным врачом центральной городской больницы в Нижней Туре (Свердловская область) станет, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, Павел Штэфан. Информация об этом появилась в telegram-канале «заЕКАДье». «Главврачом ЦГБ Нижней Туры будет назначен Штэфан Павел Владимирович», — сказано в сообщении. В 2018 году мужчина был осужден за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения на сумму 430 тысяч рублей. По информации следствия, в 2015 году Штэфан похитил 430 тысяч рублей у начальника краевого бюро судмедэкспертизы. После чего он пообещал избавить его от претензий со стороны министра здравоохранения, но выполнить обещанное выполнить не смог. Суд приговорил Павла Штэфана к штрафу в 450 тысяч рублей.

Главным врачом центральной городской больницы в Нижней Туре (Свердловская область) станет, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, Павел Штэфан. Информация об этом появилась в telegram-канале «заЕКАДье». «Главврачом ЦГБ Нижней Туры будет назначен Штэфан Павел Владимирович», — сказано в сообщении. В 2018 году мужчина был осужден за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения на сумму 430 тысяч рублей. По информации следствия, в 2015 году Штэфан похитил 430 тысяч рублей у начальника краевого бюро судмедэкспертизы. После чего он пообещал избавить его от претензий со стороны министра здравоохранения, но выполнить обещанное выполнить не смог. Суд приговорил Павла Штэфана к штрафу в 450 тысяч рублей.