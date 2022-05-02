The Times: украинский офицер пожаловался на коррупцию в ВСУ

03 мая 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают необходимого обеспечения, которое отправляют страны Запада, из-за коррупции в стране. Об этом заявил британской газете The Times украинский лейтенант на условиях анонимности. «Воровство даже на уровне батальона — например, якобы куплены доски и металл для укрепления траншей на сумму около 20 тысяч долларов. Никто из нашего руководства не может объяснить, куда на самом деле пошли эти деньги», — рассказывает офицер ВСУ. По его словам, многие солдаты хотят уйти из украинской армии из-за того, что им противна коррупция, с которой они столкнулись. В статье отмечается, что деньги стран НАТО, способные решить вопрос между жизнью и смертью военнослужащих, регулярно пропадают. Большинству солдат ВСУ приходится принимать участие в боевых действиях с устаревшим оружием и снаряжением времен Второй мировой войны, рассказывает собеседник газеты. Также он добавил, что у украинской армии имеются огромные проблемы с обучением солдат, питанием, одеждой и связью. Лейтенант ВСУ заявил, что ряд этих проблем сильно влияет на мотивацию солдат. «Они приходят сюда готовыми воевать, а сейчас уже думают о том, чтобы вернуться домой или стать партизаном», — резюмировал он. Ранее URA.RU сообщало, что нижняя палата Конгресса США приняла закон о ленд-лизе Украине. Законопроект существенно упростит поставок оружия и боеприпасов на Украину, передает RT. Также президент США Джо Байден попросил Конгресс дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине. Граждане США раскритиковали его решение и призвали отправить его в отставку. Генерал-лейтенант запаса ВС РФ Константин Пуловский объяснил, зачем Западу нужны поставки вооружений на Украину. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится вынужденно. Минобороны РФ в подтверждение этому приводили оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.