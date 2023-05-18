18 мая 2023

Челябинцы массово скупают игровые приставки. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Популярность игровых приставок в Челябинской области растет Фото:

В Челябинской области количество игровых приставок у населения с выходом в интернет в 2022 году удвоилось. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, доля поднялась с 2,3% до 5,1% домохозяйств с гаджетом.

Из анализа распределения домохозяйств по видам устройств, используемых для выхода в интернет, следует: чаще всего в сеть выходят с мобильных девайсов. Причем за год их доля возросла на 12,23% — с 76,9% до 89,2%. На второй позиции по популярности находятся мобильные компьютеры, например, ноутбуки, доля которых также увеличилась и в 2022 году достигла 47,1%. Третье место удерживают стационарные компьютеры. Их доля снизилась почти на 2% до 32%. При этом выросло количество аппаратов смарт-ТВ (до 18%).

В Челябинскстате подсчитали, что за минувший год, по предварительным данным, в регионе телекоммуникационных услуг было оказано на 27,4 млрд рублей. Причем за платные подписки, онлайн-игры и облачные сервисы челябинцы заплатили 64,3 млн рублей.

Первое место по распространенности закрепилось за мобильными устройствами
Первое место по распространенности закрепилось за мобильными устройствами
За телекоммуникационные услуги жители региона заплатили 27,4 млрд рублей
За телекоммуникационные услуги жители региона заплатили 27,4 млрд рублей

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В Челябинской области количество игровых приставок у населения с выходом в интернет в 2022 году удвоилось. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, доля поднялась с 2,3% до 5,1% домохозяйств с гаджетом. Из анализа распределения домохозяйств по видам устройств, используемых для выхода в интернет, следует: чаще всего в сеть выходят с мобильных девайсов. Причем за год их доля возросла на 12,23% — с 76,9% до 89,2%. На второй позиции по популярности находятся мобильные компьютеры, например, ноутбуки, доля которых также увеличилась и в 2022 году достигла 47,1%. Третье место удерживают стационарные компьютеры. Их доля снизилась почти на 2% до 32%. При этом выросло количество аппаратов смарт-ТВ (до 18%). В Челябинскстате подсчитали, что за минувший год, по предварительным данным, в регионе телекоммуникационных услуг было оказано на 27,4 млрд рублей. Причем за платные подписки, онлайн-игры и облачные сервисы челябинцы заплатили 64,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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