Популярность игровых приставок в Челябинской области растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области количество игровых приставок у населения с выходом в интернет в 2022 году удвоилось. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, доля поднялась с 2,3% до 5,1% домохозяйств с гаджетом.

Из анализа распределения домохозяйств по видам устройств, используемых для выхода в интернет, следует: чаще всего в сеть выходят с мобильных девайсов. Причем за год их доля возросла на 12,23% — с 76,9% до 89,2%. На второй позиции по популярности находятся мобильные компьютеры, например, ноутбуки, доля которых также увеличилась и в 2022 году достигла 47,1%. Третье место удерживают стационарные компьютеры. Их доля снизилась почти на 2% до 32%. При этом выросло количество аппаратов смарт-ТВ (до 18%).

В Челябинскстате подсчитали, что за минувший год, по предварительным данным, в регионе телекоммуникационных услуг было оказано на 27,4 млрд рублей. Причем за платные подписки, онлайн-игры и облачные сервисы челябинцы заплатили 64,3 млн рублей.

Первое место по распространенности закрепилось за мобильными устройствами Скрин: пресс-служба Челябинскстата