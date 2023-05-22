Пермскую экс-сотрудницу МВД поймали на разглашении данных из базы полиции

Экс-начальницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Березниковскому городскому округу Ольгу Олишевко будут судить за разглашение данных из базы МВД. Должностное преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела.
«Во время расследования уголовного дела связанного с производством контрафактного алкоголя экс-начальница отдела ОБиПК в Березниках Ольга Олишевко сообщала подозреваемым информацию из базы МВД. По данным следствия она использовала свои должностные полномочия для личных интересов», — сообщает Properm.ru.
Действия сотрудницы полиции сочли за превышение должностных полномочий, и она была уволена из внутренних органов. Первое заседание по уголовному делу в отношении пермячки назначено на 24 мая. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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