Пермскую экс-сотрудницу МВД поймали на разглашении данных из базы полиции

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Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , полиция
Работница полиции рассказывала секретные данные подозреваемым Фото:

Экс-начальницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Березниковскому городскому округу Ольгу Олишевко будут судить за разглашение данных из базы МВД. Должностное преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела.

«Во время расследования уголовного дела связанного с производством контрафактного алкоголя экс-начальница отдела ОБиПК в Березниках Ольга Олишевко сообщала подозреваемым информацию из базы МВД. По данным следствия она использовала свои должностные полномочия для личных интересов», — сообщает Properm.ru.

Действия сотрудницы полиции сочли за превышение должностных полномочий, и она была уволена из внутренних органов. Первое заседание по уголовному делу в отношении пермячки назначено на 24 мая. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Экс-начальницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Березниковскому городскому округу Ольгу Олишевко будут судить за разглашение данных из базы МВД. Должностное преступление было выявлено в ходе расследования другого уголовного дела. «Во время расследования уголовного дела связанного с производством контрафактного алкоголя экс-начальница отдела ОБиПК в Березниках Ольга Олишевко сообщала подозреваемым информацию из базы МВД. По данным следствия она использовала свои должностные полномочия для личных интересов», — сообщает Properm.ru. Действия сотрудницы полиции сочли за превышение должностных полномочий, и она была уволена из внутренних органов. Первое заседание по уголовному делу в отношении пермячки назначено на 24 мая. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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