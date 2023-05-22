Пермякам будут платить от 103 тысяч рублей за упаковку кроссовок Nike в Москве

Пермяков зовут в Москву упаковывать фирменные кроссовки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вахтовикам из Пермского края обещают платить от 103400 до 127900 рублей за работу упаковщиком кроссовок бренда Nike в Москве. Соответствующее объявление опубликовано на популярном портале продаж.

«Вахта в Москве. Требуются упаковщики кроссовок Nike. Зарплата от 2200 до 3500 рублей за смену. Возможна подработка и дополнительные часы за двойную ставку», — указано в сообщение в разделе «работа» на сайте Avito.

Соискатели вправе сами выбрать срок и график вахты. Работодатель обещает предоставить бесплатное питание и проживание, а также компенсировать проезд до Москвы.

Ранее пермякам предлагали работу упаковщика продукции на фабрике шоколадных изделий в Москве. Компании требовались вахтовики. В беседе с URA.RU менеджер кадрового агентства пояснял, что за 60 смен сотрудники предприятия могут заработать до 240 тысяч рублей. Также упаковщикам джинсовой одежды в столице страны за вахту в 35 смен предлагали зарплату не менее 150 тысяч рублей.