Алексей Текслер напомнил, что Челябинская область привлекательна как логистический центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, участвуя в бизнес-форуме в Шанхае, 23 мая выступил на круглом столе с презентацией региона. Мероприятие в Китае было посвящено промышленному и инвестиционному потенциалу российских территорий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Глава региона Текслер работает в составе официальной правительственной делегации в китайском Шанхае. В эти дни здесь проходит Российско-Китайский бизнес-форум. У нас с Китаем давние дружественные связи и они приносят реальный экономический эффект», — заявили URA.RU сообщили в пресс-службе.

Мероприятие открылось пленарным заседанием, на котором выступил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая в рамках круглого стола Текслер отметил, что область входит в число наиболее развитых регионов России. Мы лидеры в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, аграрно-промышленный сектор, радиоэлектроника.

«Приглашаю всех китайских партнеров к реализации совместных проектов с Челябинской областью. Это даст нам возможность сделать новые шаги на пути дружбы наших стран и народов. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет крепнуть и позволит достичь практических результатов», — резюмировал губернатор.

Челябинская область активно развивает межрегиональное сотрудничество с провинциями Китая. Со многими из них уже заключены соглашения о сотрудничестве. В настоящее время на стадии согласования находится соглашение с провинцией Шаньдун.

В апреле 2023 года Текслер уже посещал Китай с рабочим визитом и заявил о новом уровне отношений между двумя странами. В ту поездку губернатор предложил расширить сотрудничество в сфере машиностроения, поставок сельхозпродукции.

Челябинская область — надежный и ресурсный партнер фото: пресс-служба губернатора

Текслер пригласил всех китайских партнеров к реализации совместных проектов фото: пресс-служба губернатора