WP: Украина не будет отказываться от транзита российских ресурсов

24 мая 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Отказ от транзита вызовет рост цен на энергоресурсы, пишет The Washington Post Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украина не собирается отказываться от транзита российских углеводородов через свою территорию, так как такое решение может негативно сказаться на странах Европы, которые зависят от энергоресурсов России. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Украина не может и не будет закрывать трубопроводы, которые служат для транзита российских углеводородов через украинскую территорию», — говорится в материале газеты . Там добавили, что Украина не отказывается от транзита по причине того, что некоторые европейские страны до сих пор находятся в зависимости от российского газа. Также прекращение транзита вызовет резкий рост цен на энергоресурсы, заключил автор материала. Ранее сообщалось о планах украинского трубопроводного оператора «Укртранснафта» дважды за лето повысить тарифы на транзит нефти из России. По трубопроводу «Дружба» энергоресурсы направляются в Словакию, Венгрию и Чехию.

Украина не собирается отказываться от транзита российских углеводородов через свою территорию, так как такое решение может негативно сказаться на странах Европы, которые зависят от энергоресурсов России. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Украина не может и не будет закрывать трубопроводы, которые служат для транзита российских углеводородов через украинскую территорию», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Украина не отказывается от транзита по причине того, что некоторые европейские страны до сих пор находятся в зависимости от российского газа. Также прекращение транзита вызовет резкий рост цен на энергоресурсы, заключил автор материала. Ранее сообщалось о планах украинского трубопроводного оператора «Укртранснафта» дважды за лето повысить тарифы на транзит нефти из России. По трубопроводу «Дружба» энергоресурсы направляются в Словакию, Венгрию и Чехию.