РИАН: Украина готовит провокацию по срыву транзита аммиака из РФ

04 декабря 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

По словам источника, взрыв аммиакопровода готовится на территории Одесского припортового завода Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти готовят провокацию на аммиакопроводе Тольятти (Россия) — Одесса (Украина). Об этом сообщил военно-дипломатический источник СМИ. Ранее с инициативой возобновить транзит по трубопроводу выступала ООН. «По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса», — сообщил источник РИА Новости. По его словам, на территории Одесского припортового завода киевскими властями готовятся взрывы, которые впоследствии они хотят выдать за удар российской армии. Источник агентства уточнил, что подобная провокация курируется спецслужбами Великобритании. Он сравнил ее с диверсиями на «Северных потоках», а также пояснил, что ее целью является лишение России возможности поставлять аммиак в развивающиеся страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности разрешить поставку аммиака из России по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса» в обмен на украинских военнопленных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отверг идею украинского лидера отметив, что люди и аммиак — это не одно и то же.

Украинские власти готовят провокацию на аммиакопроводе Тольятти (Россия) — Одесса (Украина). Об этом сообщил военно-дипломатический источник СМИ. Ранее с инициативой возобновить транзит по трубопроводу выступала ООН. «По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса», — сообщил источник РИА Новости. По его словам, на территории Одесского припортового завода киевскими властями готовятся взрывы, которые впоследствии они хотят выдать за удар российской армии. Источник агентства уточнил, что подобная провокация курируется спецслужбами Великобритании. Он сравнил ее с диверсиями на «Северных потоках», а также пояснил, что ее целью является лишение России возможности поставлять аммиак в развивающиеся страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности разрешить поставку аммиака из России по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса» в обмен на украинских военнопленных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отверг идею украинского лидера отметив, что люди и аммиак — это не одно и то же.