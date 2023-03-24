«Коммерсант»: Киев хочет больше зарабатывать на транзите нефти из РФ

25 марта 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Украина повышает для Восточной Европы тариф на транзит российской нефти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Украины во второй раз в этом году хотят зарабатывать на транзите нефти из РФ. Об этом говорят данные агентства Argus, которое ссылается на участников рынка. Украина второй раз с начала года, а именно 1 апреля, хочет повысить стоимость транзита российской нефти, которая идет по ее территории по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии, пишет « Коммерсант ». Власти Украины подняли цены вдвое — до 27,2 евро за тонну. Ранее тариф вырос на 18,3% — до 13,6 евро за тонну. Несмотря на рост затрат, российское сырье оказывается наиболее выгодным вариантом для Восточной Европы из всех возможных, поэтому они соглашаются на предложения Киева. Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу попросил ЕС скорректировать потолок цен на российскую нефть. При этом заместитель министра финансов США Бен Харрис говорил о том, что Россия успешно справляется с продажей нефти без помощи западных сервисов. По его словам, четверть российской торговли нефтью осуществляется с использованием тех или иных западных сервисов, три четверти — с использованием незападных сервисов.

Власти Украины во второй раз в этом году хотят зарабатывать на транзите нефти из РФ. Об этом говорят данные агентства Argus, которое ссылается на участников рынка. Украина второй раз с начала года, а именно 1 апреля, хочет повысить стоимость транзита российской нефти, которая идет по ее территории по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии, пишет «Коммерсант». Власти Украины подняли цены вдвое — до 27,2 евро за тонну. Ранее тариф вырос на 18,3% — до 13,6 евро за тонну. Несмотря на рост затрат, российское сырье оказывается наиболее выгодным вариантом для Восточной Европы из всех возможных, поэтому они соглашаются на предложения Киева. Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу попросил ЕС скорректировать потолок цен на российскую нефть. При этом заместитель министра финансов США Бен Харрис говорил о том, что Россия успешно справляется с продажей нефти без помощи западных сервисов. По его словам, четверть российской торговли нефтью осуществляется с использованием тех или иных западных сервисов, три четверти — с использованием незападных сервисов.