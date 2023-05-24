Челябинцам предлагают служить в военной полиции за 150 тысяч рублей в месяц

При службе в зоне СВО зарплата военных полицейских начинается с 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцев приглашают в Самару для прохождения службы по контракту в рядах военной полиции. Согласно объявлению, опубликованному в официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, в случае командировок в зону СВО денежное довольствие полицейских будет выше 150 тысяч рублей в месяц.

«Производится набор на военную службу по контракту в подразделения военной полиции Самарской области на должности инспектор, стрелок, водитель категории С. При подписании контракта военнослужащий получит единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, денежное довольствие от 150 тысяч рублей при выполнении задач в зоне СВО», — указано в объявлении.

После подписания контракта военнослужащий гарантированно получит возможность воспользоваться военной ипотекой для покупки жилья, право на бесплатное медобслуживание, страховку, оплачиваемый отпуск. Также ему положены иные льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту.

Помимо высокого денежного довольствия, контрактникам полагаются ежегодные премии, материальная помощь, надбавки за уровень физподготовки. Однако зачисляют в ряды не всех. Для успешного трудоустройства кандидаты не должны быть старше 40 лет, не должны иметь проблем с законом, увольнений по несоблюдению условий контракта, лишения водительских прав за употребление алкоголя. Также кандидаты должны иметь необходимый уровень образования и здоровья.

«Перевод возможен только для военнослужащих по призыву. А также военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, с дальнейшим заключением контракта, и только по Центральному военному округу», — отметили в объявлении.