24 мая 2023

Автор хита про «вагнеров» Апачев похвалил УВЗ строчками из песни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, бтр, танк, символ z
Предприятия концерна «Уралвагонзавод» разрабатывают военную технику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Музыкант Аким Апачев, автор хита «Лето и арбалеты» про ЧВК «Вагнер», отметил деятельность концерна «Уралвагонзавод», который выпускает, в частности, танки. В своем telegram-канале он сделал репост поста из канала УВЗ о новом достижении, прокомментировав новость строчками из совместного с Юлией Чичериной трека «Армата».

«За горизонт идет „УралВагонЗавод“, со мною Теркин, Колобанов — мы ушли на фронт», — написал Апачев. Эти строчки из песни «Армата», посвященной одноименному танку, который делает предприятие УВЗ в Нижнем Тагиле:

Тутулула — тутула, что ты скажешь, глядя в дуло?

Красивый русский танк, нижнетагильская акула.

За горизонт идет «Уралвагонзавод»,

Со мною Теркин, Колобанов, мы ушли на фронт».

«Уралвагонзавод» — предприятие в Нижнем Тагиле, входит в одноименный концерн. Считается главным танковым заводом в РФ. В годы Великой Отечественной войны здесь выпускали танки Т-34, также с конвейера УВЗ сошли танки Т-54, Т-55, Т-72, Т-90 и Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкант Аким Апачев, автор хита «Лето и арбалеты» про ЧВК «Вагнер», отметил деятельность концерна «Уралвагонзавод», который выпускает, в частности, танки. В своем telegram-канале он сделал репост поста из канала УВЗ о новом достижении, прокомментировав новость строчками из совместного с Юлией Чичериной трека «Армата». «За горизонт идет „УралВагонЗавод“, со мною Теркин, Колобанов — мы ушли на фронт», — написал Апачев. Эти строчки из песни «Армата», посвященной одноименному танку, который делает предприятие УВЗ в Нижнем Тагиле: Тутулула — тутула, что ты скажешь, глядя в дуло? Красивый русский танк, нижнетагильская акула. За горизонт идет «Уралвагонзавод», Со мною Теркин, Колобанов, мы ушли на фронт». «Уралвагонзавод» — предприятие в Нижнем Тагиле, входит в одноименный концерн. Считается главным танковым заводом в РФ. В годы Великой Отечественной войны здесь выпускали танки Т-34, также с конвейера УВЗ сошли танки Т-54, Т-55, Т-72, Т-90 и Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...