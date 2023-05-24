Автор хита про «вагнеров» Апачев похвалил УВЗ строчками из песни

Музыкант Аким Апачев, автор хита «Лето и арбалеты» про ЧВК «Вагнер», отметил деятельность концерна «Уралвагонзавод», который выпускает, в частности, танки. В своем telegram-канале он сделал репост поста из канала УВЗ о новом достижении, прокомментировав новость строчками из совместного с Юлией Чичериной трека «Армата».
«За горизонт идет „УралВагонЗавод“, со мною Теркин, Колобанов — мы ушли на фронт», — написал Апачев. Эти строчки из песни «Армата», посвященной одноименному танку, который делает предприятие УВЗ в Нижнем Тагиле:
Тутулула — тутула, что ты скажешь, глядя в дуло?
Красивый русский танк, нижнетагильская акула.
За горизонт идет «Уралвагонзавод»,
Со мною Теркин, Колобанов, мы ушли на фронт».
«Уралвагонзавод» — предприятие в Нижнем Тагиле, входит в одноименный концерн. Считается главным танковым заводом в РФ. В годы Великой Отечественной войны здесь выпускали танки Т-34, также с конвейера УВЗ сошли танки Т-54, Т-55, Т-72, Т-90 и Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.