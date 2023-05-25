25 мая 2023

В свердловском городе начнет вещание популярная радиостанция

В Алапаевске начнет работу радиостанция «ХИТ-ФМ»
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Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, радио, пульт, звукооператор
В Алапаевске начнет работу радиостанция «ХИТ-ФМ» Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) начнет работу радиостанция «ХИТ-ФМ». Информация об этом появилась на сайте Роскомнадзора.

«Радиовещание радиостанции „ХИТ-ФМ“. Территория вещания — Алапаевск. Время вещания — ежедневно, круглосуточно. Дата предоставления лицензии 22 мая 2023 год», — говорится в реестре на деятельность по телерадиовещанию Роскомнадзора.

Ранее URA.RU сообщало о начале вещания в Свердловской области «гибридного телевидения». Это позволяет бесплатно смотреть региональные и муниципальные телеканалы на телевизорах, подключенных к интернету, и мобильных устройствах.

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В Алапаевске (Свердловская область) начнет работу радиостанция «ХИТ-ФМ». Информация об этом появилась на сайте Роскомнадзора. «Радиовещание радиостанции „ХИТ-ФМ“. Территория вещания — Алапаевск. Время вещания — ежедневно, круглосуточно. Дата предоставления лицензии 22 мая 2023 год», — говорится в реестре на деятельность по телерадиовещанию Роскомнадзора. Ранее URA.RU сообщало о начале вещания в Свердловской области «гибридного телевидения». Это позволяет бесплатно смотреть региональные и муниципальные телеканалы на телевизорах, подключенных к интернету, и мобильных устройствах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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