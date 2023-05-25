В свердловском городе начнет вещание популярная радиостанция

В Алапаевске начнет работу радиостанция «ХИТ-ФМ»

26 мая 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

В Алапаевске начнет работу радиостанция «ХИТ-ФМ» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) начнет работу радиостанция «ХИТ-ФМ». Информация об этом появилась на сайте Роскомнадзора. «Радиовещание радиостанции „ХИТ-ФМ“. Территория вещания — Алапаевск. Время вещания — ежедневно, круглосуточно. Дата предоставления лицензии 22 мая 2023 год», — говорится в реестре на деятельность по телерадиовещанию Роскомнадзора. Ранее URA.RU сообщало о начале вещания в Свердловской области «гибридного телевидения». Это позволяет бесплатно смотреть региональные и муниципальные телеканалы на телевизорах, подключенных к интернету, и мобильных устройствах.

В Алапаевске (Свердловская область) начнет работу радиостанция «ХИТ-ФМ». Информация об этом появилась на сайте Роскомнадзора. «Радиовещание радиостанции „ХИТ-ФМ“. Территория вещания — Алапаевск. Время вещания — ежедневно, круглосуточно. Дата предоставления лицензии 22 мая 2023 год», — говорится в реестре на деятельность по телерадиовещанию Роскомнадзора. Ранее URA.RU сообщало о начале вещания в Свердловской области «гибридного телевидения». Это позволяет бесплатно смотреть региональные и муниципальные телеканалы на телевизорах, подключенных к интернету, и мобильных устройствах.