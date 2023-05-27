Пропавшую в Тюмени 75-летнюю пенсионерку нашли убитой

28 мая 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В убийстве подозревают 26-летнего квартиранта пенсионерки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени в квартире с ножевым ранением нашли пропавшую 75-летнюю Галину Шабалину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области. «В Тюмени несколько часов поисками пропавшей занимались полицейские и волонтеры. Женщину нашли с ножевыми ранениями в квартире. По этому происшествию возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ „Убийство“», — рассказали в пресс-службе ведомства журналистам 72.RU. Подозреваемый в убийстве пенсионерки задержан. Им оказался 26-летний квартирант женщины. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета региона. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 75-летняя пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Пропавшая была одета в белую кофту в цветочек, бежевые брюки и коричневые сандалии. О пропаже сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

В Тюмени в квартире с ножевым ранением нашли пропавшую 75-летнюю Галину Шабалину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области. «В Тюмени несколько часов поисками пропавшей занимались полицейские и волонтеры. Женщину нашли с ножевыми ранениями в квартире. По этому происшествию возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ „Убийство“», — рассказали в пресс-службе ведомства журналистам 72.RU. Подозреваемый в убийстве пенсионерки задержан. Им оказался 26-летний квартирант женщины. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета региона. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 75-летняя пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Пропавшая была одета в белую кофту в цветочек, бежевые брюки и коричневые сандалии. О пропаже сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».