Екатеринбуржцы рассказали о своих лучших днях на работе

Лучший день на работе у жителей Екатеринбурга — когда выдали премию. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — специалисты сервиса SuperJob.
«Каждый одиннадцатый екатеринбуржец (9%) считает, что лучший день на работе — это день выдачи премии. Наиболее запоминающимся для 7% стал день достижения отличных показателей на работе. Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Для каждого двадцатого лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%)», — поделились результатами опроса аналитики.
Двое из ста респондентов запомнили празднование своего дня рождения с коллегами. По 1% опрошенных сообщили о лучшем дне, в котором их хвалило руководство, было повышение в должности и зарплаты, а также завершение проекта.
Три работника из десяти считают, что за прошедший год не было ни одного хорошего дня на работе. Оптимисты (4%) назвали каждый трудовой день прекрасным.
Ранее URA.RU сообщало о планах свердловчан после выхода на пенсию. Будущие пенсионеры хотят путешествовать, продолжать работать и ухаживать за огородом.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.