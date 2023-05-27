Екатеринбуржцы рассказали о своих лучших днях на работе

Superjob: день выдачи премии екатеринбуржцы считают лучшим на работе

28 мая 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Трое работников из десяти считают, что за год не было ни одного хорошего дня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Лучший день на работе у жителей Екатеринбурга — когда выдали премию. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — специалисты сервиса SuperJob. «Каждый одиннадцатый екатеринбуржец (9%) считает, что лучший день на работе — это день выдачи премии. Наиболее запоминающимся для 7% стал день достижения отличных показателей на работе. Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Для каждого двадцатого лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%)», — поделились результатами опроса аналитики. Двое из ста респондентов запомнили празднование своего дня рождения с коллегами. По 1% опрошенных сообщили о лучшем дне, в котором их хвалило руководство, было повышение в должности и зарплаты, а также завершение проекта. Три работника из десяти считают, что за прошедший год не было ни одного хорошего дня на работе. Оптимисты (4%) назвали каждый трудовой день прекрасным. Ранее URA.RU сообщало о планах свердловчан после выхода на пенсию. Будущие пенсионеры хотят путешествовать, продолжать работать и ухаживать за огородом.

Лучший день на работе у жителей Екатеринбурга — когда выдали премию. Об этом URA.RU сообщили авторы исследования — специалисты сервиса SuperJob. «Каждый одиннадцатый екатеринбуржец (9%) считает, что лучший день на работе — это день выдачи премии. Наиболее запоминающимся для 7% стал день достижения отличных показателей на работе. Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Для каждого двадцатого лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск (5%)», — поделились результатами опроса аналитики. Двое из ста респондентов запомнили празднование своего дня рождения с коллегами. По 1% опрошенных сообщили о лучшем дне, в котором их хвалило руководство, было повышение в должности и зарплаты, а также завершение проекта. Три работника из десяти считают, что за прошедший год не было ни одного хорошего дня на работе. Оптимисты (4%) назвали каждый трудовой день прекрасным. Ранее URA.RU сообщало о планах свердловчан после выхода на пенсию. Будущие пенсионеры хотят путешествовать, продолжать работать и ухаживать за огородом.