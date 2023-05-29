Сообщать о подростке просят по телефонам полиции или поискового отряда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске пропал подросток, проживавший в Курчатовском районе. Как URA.RU сообщили в поисковом отряде «Легион-Спас», версии для поиска отрабатываются.

«Пропал подросток Богдан Кузнецов. Ряд версий для поиска отрабатываем, но пока говорить что-либо рано. Юноша до сих пор не найден», — рассказали URA.RU в поисковом отряде.

Кузнецову 16 лет. Из дома на улице Солнечной, 14, ушел 29 мая. По данным URA.RU, учится в школе «7 Ключей». Утром Богдана видели в учебном заведении.

В «Легион-Спасе» привели особые приметы подростка. Телосложение у него спортивное, рост 170 см, глаза зеленые, волосы русые, собранные в хвост. Был одет в черные шорты и бирюзовые кроссовки Nike.

Всех, кто что-либо знает о Кузнецове, просят обращаться по контактам поискового отряда либо в полицию. Также информацию принимают в паблике соцсети «ВКонтакте».