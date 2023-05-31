На челябинскую бизнес-леди подал в суд производитель жвачки Love is

По иску производитель товара потребовал возместить 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Производитель жевательной резинки Love is компания Minikim Holland судится с предпринимателем из Снежинска (Челябинская область) Еленой Баранцевой. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Minikim Holland обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Елене Баранцевой. Просит взыскать в свою пользу с ответчика компенсацию за нарушение прав на использование произведения в размере 100 тысяч рублей», — отмечается в определении суда.

До 28 июня иск оставили без движения. В обоснование суд сослался на отсутствие вещественных доказательств, подтверждающих правоту истца. Среди них назвали спорный товар, подлинник чека, видеозапись приобретения спорного товара у ответчика.