В тюменских селах чиновников уличили в нарушениях пожарной безопасности

В Тюменской области прокуратура засудила власти за нарушения пожарной безопасности

В случае пожара сотрудники МЧС могут просто не добраться до источников воды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в селах Уватского района (Тюменская область) и подала в суд на власти муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

«В марте прокуратура Уватского района совместно с территориальным отделом управления МЧС России по Тюменской области провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на территории района. Установлено, что в сельских поселениях отсутствуют подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, их количество недостаточно и не созданы условия для забора воды из источников наружного водоснабжения в любое время года в целях пожаротушения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Силовики подали четыре иска в суд. Они требовали, чтобы чиновники в муниципалитетах исправили ситуацию. 30 мая администрацию района и мэрии сельских поселений обязали устранить нарушения в течение полугода. Ранее URA.RU писало, что с 7 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения противопожарной обстановки.