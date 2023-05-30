30 мая 2023

В тюменских селах чиновников уличили в нарушениях пожарной безопасности

В Тюменской области прокуратура засудила власти за нарушения пожарной безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании на улице Челюскинцев, 5м. Екатеринбург, мчс, задымление, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, кислородный баллон, пожаротушение
В случае пожара сотрудники МЧС могут просто не добраться до источников воды Фото:

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в селах Уватского района (Тюменская область) и подала в суд на власти муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

«В марте прокуратура Уватского района совместно с территориальным отделом управления МЧС России по Тюменской области провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на территории района. Установлено, что в сельских поселениях отсутствуют подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, их количество недостаточно и не созданы условия для забора воды из источников наружного водоснабжения в любое время года в целях пожаротушения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Силовики подали четыре иска в суд. Они требовали, чтобы чиновники в муниципалитетах исправили ситуацию. 30 мая администрацию района и мэрии сельских поселений обязали устранить нарушения в течение полугода. Ранее URA.RU писало, что с 7 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения противопожарной обстановки.

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Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в селах Уватского района (Тюменская область) и подала в суд на власти муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. «В марте прокуратура Уватского района совместно с территориальным отделом управления МЧС России по Тюменской области провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на территории района. Установлено, что в сельских поселениях отсутствуют подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, их количество недостаточно и не созданы условия для забора воды из источников наружного водоснабжения в любое время года в целях пожаротушения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Силовики подали четыре иска в суд. Они требовали, чтобы чиновники в муниципалитетах исправили ситуацию. 30 мая администрацию района и мэрии сельских поселений обязали устранить нарушения в течение полугода. Ранее URA.RU писало, что с 7 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения противопожарной обстановки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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