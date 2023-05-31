В Тюменской области ликвидируют одну из деревень

В Тюменской области хотят упразднить вымершую деревню Резанова, где нет людей и дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, старый дом, деревня
Деревню считают вымершей и хотят стереть с карты Тюменской области Фото:

В Викуловском районе (Тюменская область) хотят упразднить деревню Резанова, так как по мнению районных депутатов она утратила признаки населенного пункта. Законопроект о ликвидации деревни внесен в Тюменскую областную думу.

«Проект разработан в целях упразднения населенного пункта — деревни Резанова Ермаковского сельского поселения в Викуловском районе Тюменской области. Причина — прекращение ее существования», — такая информация содержится в документе, поданном в думу районными депутатами.

По данным думы Викуловского района, в Резанова никто не живет и не зарегистрирован. В деревне, которая находится в 80 км от села Викулово, нет дорог, социальных учреждений, объектов коммунальной инфраструктуры.

Ранее URA.RU писало об упразднении других населенных пунктов в Тюменской области. Ранее облдума приняла такое решение в отношении трех деревень в Уватском районе, несмотря на протесты некоторых депутатов.

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В Викуловском районе (Тюменская область) хотят упразднить деревню Резанова, так как по мнению районных депутатов она утратила признаки населенного пункта. Законопроект о ликвидации деревни внесен в Тюменскую областную думу. «Проект разработан в целях упразднения населенного пункта — деревни Резанова Ермаковского сельского поселения в Викуловском районе Тюменской области. Причина — прекращение ее существования», — такая информация содержится в документе, поданном в думу районными депутатами. По данным думы Викуловского района, в Резанова никто не живет и не зарегистрирован. В деревне, которая находится в 80 км от села Викулово, нет дорог, социальных учреждений, объектов коммунальной инфраструктуры. Ранее URA.RU писало об упразднении других населенных пунктов в Тюменской области. Ранее облдума приняла такое решение в отношении трех деревень в Уватском районе, несмотря на протесты некоторых депутатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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