В Тюменской области ликвидируют одну из деревень

В Викуловском районе (Тюменская область) хотят упразднить деревню Резанова, так как по мнению районных депутатов она утратила признаки населенного пункта. Законопроект о ликвидации деревни внесен в Тюменскую областную думу.
«Проект разработан в целях упразднения населенного пункта — деревни Резанова Ермаковского сельского поселения в Викуловском районе Тюменской области. Причина — прекращение ее существования», — такая информация содержится в документе, поданном в думу районными депутатами.
По данным думы Викуловского района, в Резанова никто не живет и не зарегистрирован. В деревне, которая находится в 80 км от села Викулово, нет дорог, социальных учреждений, объектов коммунальной инфраструктуры.
Ранее URA.RU писало об упразднении других населенных пунктов в Тюменской области. Ранее облдума приняла такое решение в отношении трех деревень в Уватском районе, несмотря на протесты некоторых депутатов.
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