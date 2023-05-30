30 мая 2023

В Перми на газоне найден труп мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемная дорога на Химмаш. Екатеринбург , полицейский, полиция, полицейский на стройке
На место гибели пермяка выехали сотрудники полиции Фото:

В Перми на ул. Карпинского в траве найдено тело погибшего мужчины. Фотографию с места ЧП опубликовали очевидцы в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми по улице Карпинского умерла женщина», — подписал очевидец опубликованную фотографию. В пресс-службе УМВД по городу Перми гибель человека подтвердили, но сообщили, что это была не женщина, а мужчина.

В полиции сообщили, что погибшим является 88-летний пермяк. По предварительным данным на теле 88-летнего пенсионера не было следов криминального характера.

На место гибели пенсионера оперативно приехали правоохранительные органы
На место гибели пенсионера оперативно приехали правоохранительные органы

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В Перми на ул. Карпинского в траве найдено тело погибшего мужчины. Фотографию с места ЧП опубликовали очевидцы в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В Перми по улице Карпинского умерла женщина», — подписал очевидец опубликованную фотографию. В пресс-службе УМВД по городу Перми гибель человека подтвердили, но сообщили, что это была не женщина, а мужчина. В полиции сообщили, что погибшим является 88-летний пермяк. По предварительным данным на теле 88-летнего пенсионера не было следов криминального характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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