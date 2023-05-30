На место гибели пермяка выехали сотрудники полиции
В Перми на ул. Карпинского в траве найдено тело погибшего мужчины. Фотографию с места ЧП опубликовали очевидцы в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«В Перми по улице Карпинского умерла женщина», — подписал очевидец опубликованную фотографию. В пресс-службе УМВД по городу Перми гибель человека подтвердили, но сообщили, что это была не женщина, а мужчина.
В полиции сообщили, что погибшим является 88-летний пермяк. По предварительным данным на теле 88-летнего пенсионера не было следов криминального характера.
На место гибели пенсионера оперативно приехали правоохранительные органы
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!