31 мая 2023

На челябинских трассах продлили ограничения из-за жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, огнеопасно, бензовоз, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Водителям большегрузов запретили передвигаться по некоторым дорогам Фото:

На трассах Челябинской области продлили временные ограничения для движения грузовиков из-за жары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водители большегрузов не смогут проехать по четырем участкам.

«1 июня в период с 12 до 20 часов вводятся ограничения для грузовых транспортных средств. Будут перекрыты участки 1549— 1871 км М-5 „Урал“, 12 — 131 км подъезд к Екатеринбургу, 16 — 146 км Челябинск-Троицк, 12 — 55 км Челябинск-Новосибирск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве попросили водителей отнестись к ограниченьям с пониманием и заранее планировать свой маршрут. В случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Жара в регионе набирает обороты. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в начале июня челябинцев ждет экстремальная жара. Температура воздуха будет на пять градусов выше нормы.

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На трассах Челябинской области продлили временные ограничения для движения грузовиков из-за жары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водители большегрузов не смогут проехать по четырем участкам. «1 июня в период с 12 до 20 часов вводятся ограничения для грузовых транспортных средств. Будут перекрыты участки 1549— 1871 км М-5 „Урал“, 12 — 131 км подъезд к Екатеринбургу, 16 — 146 км Челябинск-Троицк, 12 — 55 км Челябинск-Новосибирск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве попросили водителей отнестись к ограниченьям с пониманием и заранее планировать свой маршрут. В случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы. Жара в регионе набирает обороты. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в начале июня челябинцев ждет экстремальная жара. Температура воздуха будет на пять градусов выше нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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