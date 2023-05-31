На челябинских трассах продлили ограничения из-за жары

01 июня 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Водителям большегрузов запретили передвигаться по некоторым дорогам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассах Челябинской области продлили временные ограничения для движения грузовиков из-за жары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водители большегрузов не смогут проехать по четырем участкам. «1 июня в период с 12 до 20 часов вводятся ограничения для грузовых транспортных средств. Будут перекрыты участки 1549— 1871 км М-5 „Урал“, 12 — 131 км подъезд к Екатеринбургу, 16 — 146 км Челябинск-Троицк, 12 — 55 км Челябинск-Новосибирск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве попросили водителей отнестись к ограниченьям с пониманием и заранее планировать свой маршрут. В случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы. Жара в регионе набирает обороты. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в начале июня челябинцев ждет экстремальная жара. Температура воздуха будет на пять градусов выше нормы.

На трассах Челябинской области продлили временные ограничения для движения грузовиков из-за жары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водители большегрузов не смогут проехать по четырем участкам. «1 июня в период с 12 до 20 часов вводятся ограничения для грузовых транспортных средств. Будут перекрыты участки 1549— 1871 км М-5 „Урал“, 12 — 131 км подъезд к Екатеринбургу, 16 — 146 км Челябинск-Троицк, 12 — 55 км Челябинск-Новосибирск», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве попросили водителей отнестись к ограниченьям с пониманием и заранее планировать свой маршрут. В случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы. Жара в регионе набирает обороты. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в начале июня челябинцев ждет экстремальная жара. Температура воздуха будет на пять градусов выше нормы.