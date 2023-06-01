01 июня 2023

Депутат заксобрания судится с мэрией Челябинска за овощебазу

Единоросс Свеженцев подал иск к властям столицы Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская администрация, мэрия. Челябинск, мэрия, городская администрация, администрация города челябинска
Судебный спор за овощехранилище стартует в июле Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Игорь Свеженцев подал в суд на мэрию Челябинска, требуя узаконить принадлежащую ему овощебазу. Информация об этом появилась в базе судебных дел.

«Индивидуальный предприниматель Свеженцев Игорь Николаевич 23 мая обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к администрации Челябинска о признании права собственности на объект — нежилое здание-овощехранилище с надстроем двух этажей под помещение административного и культурно-бытового назначения. Общей площадью 2161,1 кв. метра, по адресу: Челябинск, проспект Победы, 168-В», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, в качестве третьего лица суд намерен привлечь комитет по имуществу мэрии областного центра. Заседание назначено на середину июля.

Свеженцев представляет в ЗСО «Единую Россию». В областной парламент он избрался в сентябре 2020 года по одномандатному округу.

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Депутат заксобрания Челябинской области Игорь Свеженцев подал в суд на мэрию Челябинска, требуя узаконить принадлежащую ему овощебазу. Информация об этом появилась в базе судебных дел. «Индивидуальный предприниматель Свеженцев Игорь Николаевич 23 мая обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к администрации Челябинска о признании права собственности на объект — нежилое здание-овощехранилище с надстроем двух этажей под помещение административного и культурно-бытового назначения. Общей площадью 2161,1 кв. метра, по адресу: Челябинск, проспект Победы, 168-В», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, в качестве третьего лица суд намерен привлечь комитет по имуществу мэрии областного центра. Заседание назначено на середину июля. Свеженцев представляет в ЗСО «Единую Россию». В областной парламент он избрался в сентябре 2020 года по одномандатному округу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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