Депутат заксобрания судится с мэрией Челябинска за овощебазу

Единоросс Свеженцев подал иск к властям столицы Челябинской области

Судебный спор за овощехранилище стартует в июле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Игорь Свеженцев подал в суд на мэрию Челябинска, требуя узаконить принадлежащую ему овощебазу. Информация об этом появилась в базе судебных дел.

«Индивидуальный предприниматель Свеженцев Игорь Николаевич 23 мая обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к администрации Челябинска о признании права собственности на объект — нежилое здание-овощехранилище с надстроем двух этажей под помещение административного и культурно-бытового назначения. Общей площадью 2161,1 кв. метра, по адресу: Челябинск, проспект Победы, 168-В», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, в качестве третьего лица суд намерен привлечь комитет по имуществу мэрии областного центра. Заседание назначено на середину июля.

Свеженцев представляет в ЗСО «Единую Россию». В областной парламент он избрался в сентябре 2020 года по одномандатному округу.