Уктусский молочный завод взыскивает с экс-директора 90 млн рублей

02 июня 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Уктусский молочный завод взыскивает убытки с бывшего владельца Олега Бергера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители Уктусского молочного завода (Екатеринбург) подали иск в суд о взыскании с бывшего директора Олега Бергера 90,98 млн рублей. Также компания просит наложит арест на его счета. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Суд, ознакомившись с исковым заявлением ООО „Уктусский молочный завод“ к Бергеру Олегу Адольфовичу о взыскании 90 988 200 рублей убытков, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в решении суда. Также истец попросил принять обеспечительные меры по отношению к Бергеру, а именно — наложить запрет на продажу недвижимости и на расчетный счет. Суд это ходатайство также удовлетворил. Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, Олег Бергер вошел в состав учредителей завода в 2002 году, а вышел в марте 2023-го. За ним числится компания «Сысерть ЭКО Продукт» по производству молока.

Представители Уктусского молочного завода (Екатеринбург) подали иск в суд о взыскании с бывшего директора Олега Бергера 90,98 млн рублей. Также компания просит наложит арест на его счета. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Суд, ознакомившись с исковым заявлением ООО „Уктусский молочный завод“ к Бергеру Олегу Адольфовичу о взыскании 90 988 200 рублей убытков, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в решении суда. Также истец попросил принять обеспечительные меры по отношению к Бергеру, а именно — наложить запрет на продажу недвижимости и на расчетный счет. Суд это ходатайство также удовлетворил. Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, Олег Бергер вошел в состав учредителей завода в 2002 году, а вышел в марте 2023-го. За ним числится компания «Сысерть ЭКО Продукт» по производству молока.