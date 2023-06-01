01 июня 2023

Уктусский молочный завод взыскивает с экс-директора 90 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уктусский молочный завод взыскивает убытки с бывшего владельца Олега Бергера Фото:

Представители Уктусского молочного завода (Екатеринбург) подали иск в суд о взыскании с бывшего директора Олега Бергера 90,98 млн рублей. Также компания просит наложит арест на его счета. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Суд, ознакомившись с исковым заявлением ООО „Уктусский молочный завод“ к Бергеру Олегу Адольфовичу о взыскании 90 988 200 рублей убытков, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в решении суда. Также истец попросил принять обеспечительные меры по отношению к Бергеру, а именно — наложить запрет на продажу недвижимости и на расчетный счет. Суд это ходатайство также удовлетворил.

Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, Олег Бергер вошел в состав учредителей завода в 2002 году, а вышел в марте 2023-го. За ним числится компания «Сысерть ЭКО Продукт» по производству молока.

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Представители Уктусского молочного завода (Екатеринбург) подали иск в суд о взыскании с бывшего директора Олега Бергера 90,98 млн рублей. Также компания просит наложит арест на его счета. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Суд, ознакомившись с исковым заявлением ООО „Уктусский молочный завод“ к Бергеру Олегу Адольфовичу о взыскании 90 988 200 рублей убытков, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в решении суда. Также истец попросил принять обеспечительные меры по отношению к Бергеру, а именно — наложить запрет на продажу недвижимости и на расчетный счет. Суд это ходатайство также удовлетворил. Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, Олег Бергер вошел в состав учредителей завода в 2002 году, а вышел в марте 2023-го. За ним числится компания «Сысерть ЭКО Продукт» по производству молока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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