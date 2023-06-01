Бывшего главного дорожника Челябинска не выпустили из-за решетки

Суд отказался смягчать меру пресечения Ринату Кучитарову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему начальнику комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринату Кучитарову в очередной раз не удалось выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его апелляционная жалоба осталась неудовлетворенной.

«Суд рассмотрел совместную апелляционную жалобу обвиняемого Рината Кучитарова и его защитника. Постановление Тракторозаводского суда оставлено без изменения. Данным постановлением в отношении Кучитарова был продлен срок содержания под стражей до 5 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что сторона защиты в ходе судебного заседания настаивала на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Гособвинение просило суд не менять решение.

Кучитарова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, при подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС он подписал контракт на озеленение по завышенной стоимости. Своими действиями он нанес многомиллионный ущерб бюджету.

Сотрудники УФСБ по региону задержали бывшего чиновника в декабре 2022 года. С того момента он пребывает в СИЗО. За несколько дней до задержания он написал заявление о сложении с себя полномочий руководителя комитета, который возглавлял с августа 2019 года.