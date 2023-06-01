01 июня 2023

В Тюменской области изменились даты цветения растений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, цветение, весна, рододендрон
Сезон цветения у растений смещается Фото:

Периоды цветения растений в Тюменской области все сложнее предсказывать. Как рассказала врач аллерголог-иммунолог Юлия Яснова из тюменского Центра Аллергии и астмы «Парацельс», даты цветения растений перемешались из-за нескольких факторов.

«Календари цветения, сделанные, например, в „тихие“ 1980-е годы, четко фиксировали цветение растений региона по декадам. Но в последние 15—20 лет пыльцевые сезоны несколько перемешались», — заявила Яснова. Так, в качестве примера она привела злаки, которые в последнее время цветут 15—20 мая, хотя согласно старым календарям их цветение начиналось только во второй половине июня.

Она заметила, что даже березы из одного парка могут начать цвести в разное время. «Одна в тени, другая — близко к дороге, третья — на солнечном пригорке. Разница в их опылении может составлять до двух недель. Так что „березовый период“ стал длиннее, теперь это не 2-3 недели, а 5-6. И пыльца деревьев сохраняется в воздухе почти до конца июня», — пояснила аллерголог.

Ранее Яснова также рассказала о главных опасностях, которые ждут тюменских аллергиков в июне. Она дала советы, как можно избежать обострения реакции организма на окружающую среду.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Периоды цветения растений в Тюменской области все сложнее предсказывать. Как рассказала врач аллерголог-иммунолог Юлия Яснова из тюменского Центра Аллергии и астмы «Парацельс», даты цветения растений перемешались из-за нескольких факторов. «Календари цветения, сделанные, например, в „тихие“ 1980-е годы, четко фиксировали цветение растений региона по декадам. Но в последние 15—20 лет пыльцевые сезоны несколько перемешались», — заявила Яснова. Так, в качестве примера она привела злаки, которые в последнее время цветут 15—20 мая, хотя согласно старым календарям их цветение начиналось только во второй половине июня. Она заметила, что даже березы из одного парка могут начать цвести в разное время. «Одна в тени, другая — близко к дороге, третья — на солнечном пригорке. Разница в их опылении может составлять до двух недель. Так что „березовый период“ стал длиннее, теперь это не 2-3 недели, а 5-6. И пыльца деревьев сохраняется в воздухе почти до конца июня», — пояснила аллерголог. Ранее Яснова также рассказала о главных опасностях, которые ждут тюменских аллергиков в июне. Она дала советы, как можно избежать обострения реакции организма на окружающую среду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...