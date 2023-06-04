Власти Запорожья объяснили причину взрыва в Мелитополе

Рогов: взрыв в Мелитополе произошел из-за уничтожения взрывчатых веществ в схроне

04 июня 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

В Мелитополе взорвали схрон со взрывчаткой, сообщил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Взрыв, который был слышан в Мелитополе, был вызван уничтожением взрывчатых веществ, найденных в схронах. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что обстановка в городе спокойная. Ранее Рогов сообщал, что в городе слышен взрыв. Он уточнил, что в Мелитополе «громко».

Взрыв, который был слышан в Мелитополе, был вызван уничтожением взрывчатых веществ, найденных в схронах. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что обстановка в городе спокойная. Ранее Рогов сообщал, что в городе слышен взрыв. Он уточнил, что в Мелитополе «громко».