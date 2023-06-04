Власти Запорожья объяснили причину взрыва в Мелитополе

Рогов: взрыв в Мелитополе произошел из-за уничтожения взрывчатых веществ в схроне
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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, граната, боеприпасы, оружие, лимонка, тайник, боевое оружие, схрон с оружием, ргд, граната ф-1
В Мелитополе взорвали схрон со взрывчаткой, сообщил Владимир Рогов Фото:

Взрыв, который был слышан в Мелитополе, был вызван уничтожением взрывчатых веществ, найденных в схронах. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что обстановка в городе спокойная.

Ранее Рогов сообщал, что в городе слышен взрыв. Он уточнил, что в Мелитополе «громко».

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Взрыв, который был слышан в Мелитополе, был вызван уничтожением взрывчатых веществ, найденных в схронах. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что обстановка в городе спокойная. Ранее Рогов сообщал, что в городе слышен взрыв. Он уточнил, что в Мелитополе «громко».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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