Уникальное соединение сформировали из жителей трех регионов Урала Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фильм об Уральском добровольческом танковом корпусе, который снимают в Челябинске, переведут на английский, китайский, французский и немецкий языки. К работе подключились лингвисты Челябинского госуниверситета.

«Перевод на китайский — амбициозная интересная и непростая задача. Начали работать вдвоем с однокурсницей Полиной Лапшиной, показали первый результат жителям Китая, и они прочли наши иероглифы как „Черный кинжал: спаситель Европы“. Звучит загадочно, но при этом абсолютно верно. У китайцев миллион слов для миллиона видов ножей, мы выбрали такой вариант и не ошиблись — кинжал и нож в их восприятии одно. „Спаситель“ и „Освободитель“ тоже», — рассказала студентка пятого курса ЧелГУ Алена Нилова.

После завершения процесса перевода и согласования его с носителями языка (проект консультируют жители ФРГ, Франции и Китая) начнется этап озвучки. Премьеру иностранных версий фильма про челябинских танкистов планируется провести осенью 2023 года.

«Не сомневаюсь, что французы станут внимательно смотреть фильм: благодаря челябинским танкистам весной 1945 года был освобожден из концлагеря и фактически спасен от верной смерти премьер-министр Франции Эдуард Эррио. Именно челябинцы с огромным риском в мае 45-го бросились на помощь Праге, их просили об этом местные жители, поднявшие восстание против фашистов. Так что и чехи, и поляки, и жители Германии узнают про свое прошлое много интересного. Да и китайцам, ценящим хорошее военное кино и лояльно относящимся к СССР, наш фильм будет как минимум любопытен», — сказал URA.RU продюсер кинопроекта Роман Грибанов.

Фильм «Черные ножи» — освободители Европы» снимается по системе краундфандинга. Формирование корпуса началось 11 марта 1943 года, на фронт танкисты отправились уже 9 мая того же года. У врага соединение, которое начало боевой путь с Курской битвы, было известно как Schwarzmesser PanzerDivision или «Дивизия Черных ножей» (такие клинки изготовили для его бойцов в Златоусте). В проекте участвуют лучшие исторические консультанты из объединенного государственного архива региона, а сам фильм снимают люди, не связанные с киноискусством профессионально. Съемки начались в апреле, а премьера ожидается 1 сентября.

Декан факультета лингвистики и перевода ЧелГУ Лилия Нефедова: «Для меня в проекте много личного, моя мама во время Великой Отечественной войны была снайпером на передовой». Фото: Ярослав Бабкин

Переводом занимаются лингвисты ЧелГУ Фото: Ярослав Бабкин