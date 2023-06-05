Из-за обмеления челябинских рек сплавы туристов увеличились по времени

06 июня 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Мелководье на реках увеличило продолжительность маршрутов для сплава туристов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Из-за преждевременного обмеления рек Челябинской области сплавы по ним увеличились по времени. Как URA.RU рассказали участники рынка, произошло это из-за необходимости миновать мелководные участки. «Реки обмелели. Время переходов увеличилось за счет сложностей с пересечением мелководных участков», — сообщил URA.RU гендиректор туроператора «А2 тур» из Челябинска Андрей Шалашов. В настоящее время на мелководье приходится вставать с катамаранов и перетаскивать их ниже по течению — туда, где глубже. В результате переход от Майской поляны в Саткинском районе до деревни Сикияз-Тамак с семи часов увеличился до девяти. Компания проводит сплавы по нескольким рекам. По каждому маршруту наберется пять или шесть проблемных участков, отметил Шалашов. В 2022 году проблемы также возникали, но позже — в середине июля. Директор экошколы «Веселая мельница» из Златоуста Татьяна Рыбкина сообщила URA.RU о высоком спросе на услугу. Места на сплавы по Аю в школе забронированы до августа. Туристы готовы сплавляться даже в будни. О востребованности такого отдыха заявил и Шалашов. Эксперт отметил рост в 30% по сравнению с началом июня 2022 года.

Из-за преждевременного обмеления рек Челябинской области сплавы по ним увеличились по времени. Как URA.RU рассказали участники рынка, произошло это из-за необходимости миновать мелководные участки. «Реки обмелели. Время переходов увеличилось за счет сложностей с пересечением мелководных участков», — сообщил URA.RU гендиректор туроператора «А2 тур» из Челябинска Андрей Шалашов. В настоящее время на мелководье приходится вставать с катамаранов и перетаскивать их ниже по течению — туда, где глубже. В результате переход от Майской поляны в Саткинском районе до деревни Сикияз-Тамак с семи часов увеличился до девяти. Компания проводит сплавы по нескольким рекам. По каждому маршруту наберется пять или шесть проблемных участков, отметил Шалашов. В 2022 году проблемы также возникали, но позже — в середине июля. Директор экошколы «Веселая мельница» из Златоуста Татьяна Рыбкина сообщила URA.RU о высоком спросе на услугу. Места на сплавы по Аю в школе забронированы до августа. Туристы готовы сплавляться даже в будни. О востребованности такого отдыха заявил и Шалашов. Эксперт отметил рост в 30% по сравнению с началом июня 2022 года.