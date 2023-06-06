Пермяков зовут на сплав на сапбордах к местам съемок фильма «Сердце Пармы»

07 июня 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Туристы сами выбирают средство передвижения: сапборд или байдарка Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Пермяков приглашают на однодневный сплав по реке Косьва, во время которого туристы будут передвигаться на сапбордах и байдарках. Сплав стартует от лагеря «Рассвет», а закончится у всесезонного курорта «Губаха». По пути его участники увидят декорации к фильму «Сердце Пармы» и другие живописные места. «За четыре часа преодолеем девять километров водного пути через потрясающие локации: декорации к фильму „Сердце Пармы“, гору Ладейная и подвесной пешеходный мост. Вы сами выбираете, на чем будете сплавляться: байдарки: 3-х, 2-х и одноместные, сапборды — одноместные», — пишут организаторы тура в группе «Турагентство Жар-Птица» в соцсети «ВКонтакте». Туры запланированы на 10 и 11 июня. Стоимость путешествия — 2000 рублей с человека. В цену включены водное снаряжение, услуги гидов, трансфер из Губахи до места старта сплава, аренда сапборда или байдарки. После сплава туристы могут воспользоваться услугами курорта «Губаха»: взять в аренду квадроцикл или сходить в баню. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают в тур на моторных лодках в Кын. Это будет комбинированный тур, участников которого также прокатят на поезде.

Пермяков приглашают на однодневный сплав по реке Косьва, во время которого туристы будут передвигаться на сапбордах и байдарках. Сплав стартует от лагеря «Рассвет», а закончится у всесезонного курорта «Губаха». По пути его участники увидят декорации к фильму «Сердце Пармы» и другие живописные места. «За четыре часа преодолеем девять километров водного пути через потрясающие локации: декорации к фильму „Сердце Пармы“, гору Ладейная и подвесной пешеходный мост. Вы сами выбираете, на чем будете сплавляться: байдарки: 3-х, 2-х и одноместные, сапборды — одноместные», — пишут организаторы тура в группе «Турагентство Жар-Птица» в соцсети «ВКонтакте». Туры запланированы на 10 и 11 июня. Стоимость путешествия — 2000 рублей с человека. В цену включены водное снаряжение, услуги гидов, трансфер из Губахи до места старта сплава, аренда сапборда или байдарки. После сплава туристы могут воспользоваться услугами курорта «Губаха»: взять в аренду квадроцикл или сходить в баню. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают в тур на моторных лодках в Кын. Это будет комбинированный тур, участников которого также прокатят на поезде.